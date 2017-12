Creşte preţul mediu al petrolului

Analiştii Erste Bank susţin că preţul mediu al petrolului Brent va creşte în acest an la 123 dolari pe baril, faţă de 111 dolari pe baril anul trecut, evoluţie pozitivă pentru companiile petroliere din regiune cu activităţi semnificative de explorare şi producţie, precum OMV şi Petrom. Ei au arătat, ieri, că majorarea preţurilor petrolului va reprezenta un plus pentru companiile petroliere din Europa Centrală şi de Est cu activităţi semnificative pe segmentul upstream al pieţei (explorare şi producţie), precum OMV, Petrom, MOL (Ungaria) şi INA (Croaţia), însă va avea un impact negativ asupra activităţilor downstream - rafinare, distribuţie şi retail. Preţul ţintă al Erste pentru acţiunile Petrom este de 0,5 lei, faţă de cotaţia actuală de 0,42 lei la bursa de la Bucureşti. “Am preconizat deja o creştere a preţului petrolului în estimările pentru OMV şi Petrom, care însă vor fi crescute în următoarele evaluări. Companiile upstream vor obţine beneficii clare, în timp ce activităţile concentrate pe downstream şi retail vor fi sub presiune”, a declarat analistul Erste Thomas Unger. Potrivit acestuia, creşterea preţului ţintă al acţiunilor Petrom se datorează şi preţurilor mai mari ale petrolului. Cu toate acestea, modificarea prognozelor Erste privind Petrom ar fi prematură în prezent, banca austriacă anticipând un profit net de 3,5 miliarde lei pentru compania românească în acest an.