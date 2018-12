Crește vârsta de pensionare pentru femei. Codul Muncii va fi modificat

04:58:54 / 08 Noiembrie 2018

Legile se dau in favoarea patronilor, nu in favoarea angajatilor

Rugam presa si europarlamentarii din cta si din Ro sa ne spuna ce s-a intamplat in Parlamentul European cu propunerea de lege care prevedea ca TIMPUL petrecut cu naveta oamenilor de la domiciliu la locul de munca sa constituie ore de munca si sa fie luat in considerare ca facand parte din cele 8 ore de munca zilnic. Acel timp este pierdut in favoarea firmei, nu pt timpul liber al angajatului, iar patronii daca nu vor sa inchida "taraba" din cauza lipsei fortei de munca(lucru care oricum se va intampla in 1-2 max3 ani), ar trebui sa ia in calcul acest lucru. In UE se discuta si era propunere legislativa acum 1 an, dar din pacate, presa este in mana patronilor si ei nu vor sa faca cunoscute aceste lucruri. Presa prefera sa ne spele creierii ca sa nu mai ne cerem drepturile , sa ne gandim doar la ce fac prostituatele, pardon, vedetele presei cu curul, de parca noi nu stim ce este o prostituata si cu ce se ocupa.