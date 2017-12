Creştere alarmantă a numărului de infecţii cu HIV în Grecia

LIPSA MATERIALELOR Atena înregistrează o creştere alarmantă a numărului de noi infecţii cu HIV, în special în rândul consumatorilor de droguri intravenoase, au avertizat, vineri, autorităţile sanitare, în timp ce Grecia se luptă cu o criză financiară prelungită, în care finanţarea asistenţei medicale şi programele pentru tratamentul dependenţei de droguri au fost reduse. În timp ce s-au înregistrat în jur de 10-14 noi infecţii cu HIV pe an în rândul consumatorilor de droguri la Atena, din 2008 până în 2010, acest număr a crescut vertiginos la 206 noi cazuri, anul trecut şi la 487 de noi cazuri până în luna octombrie a acestui an, o creştere de 15 ori, respectiv de 35 de ori. Un total de 1.049 de noi cazuri de infecţie cu HIV au fost înregistrate în Grecia, în primele zece luni ale acestui an, incluzând 487 de consumatori de droguri. Dintre ceilalţi, 256 sunt bărbaţi homosexuali, în timp ce 108 s-au infectat cu virusul prin contact sexual heterosexual, arată cifrele.

Grecia este lovită de o criză financiară, de la sfârşitul anului 2009, ce a lăsat ţara să se confrunte cu un al şaselea an de recesiune profundă şi cu un sfert din forţa sa de muncă şomeră. Există tot mai multe persoane vulnerabile, marginalizate şi care utilizează drogurile. Pentru a rămâne solvabilă, ţara se bazează pe împrumuturi internaţionale de salvare de la alte ţări europene ce folosesc de asemenea euro şi de la Fondul Monetar Internaţional. Guvernul elen a impus mai multe runde de reduceri de cheltuieli şi creşteri de taxe într-un efort de a reforma economia şi a reduce datoria uriaşă a ţării. Reducerile au afectat cheltuielile de îngrijire a sănătăţii, cu multe spitale raportând lipsa materialelor de bază, în timp ce organizaţiile de caritate ce se ocupă de consumatorii de droguri şi persoanele ce suferă de HIV se luptă de asemenea să găsească fonduri. Una dintre principalele metode de prevenire a răspândirii virusului ce provoacă SIDA în rândul consumatorilor de droguri este distribuirea gratuită de ace curate, au declarat oficialii, iar programele în acest sens în Grecia au reuşit să mărească numărul de ace pe care le distribuie de la 40 până la circa 50-60 per dependent pe an. Dar numărul real necesar pentru ca aceste programe să fie eficiente este de circa 200 pentru fiecare consumator de droguri pe an.

RECORD Într-un alt colţ al lumii, în cadrul eforturilor de conştientizare a opiniei publice cu privire la îmbolnăvirea cu HIV, oraşul argentinian Rosario, situat la 306 kilometri distanţă de capitala Buenos Aires, a bătut, sâmbătă, recordul în materie de teste HIV/SIDA, realizând 3.773 de astfel de analize în numai opt ore. Recordul a fost recunoscut de Guinness, le-a declarat jurnaliştilor Sergio Lupo, coordonator al campaniei ”Un test pentru viaţă” din cadrul Societăţii argentiniene interdisciplinare pentru SIDA. Miile de participanţi au primit o mică înţepătură la un deget, după ce anterior au completat un formular cu o serie de întrebări. Testele au fost realizate de circa 200 de voluntari, iar rezultatul analizei a fost predat în 20 de minute. Ministerul Sănătăţii al Argentinei a avertizat ieri că aproape jumătate dintre cele aproape 110.000 persoane infectate cu HIV din Argentina nu cunosc acest lucru. Anual, în Argentina mor circa 1.400 de persoane afectate de SIDA.