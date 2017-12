Creştere de două cifre a plăţilor cu cardul

Operaţiunile cu carduri Visa au crescut cu 10,7%, la 19,3 miliarde euro, în anul fiscal încheiat în septembrie 2013, în condiţiile în care numărul tranzacţiilor la comercianţi a urcat cu 20,7%, iar valoarea lor - cu 16,2%, a anunţat ieri compania. „Numărul tranzacţiilor zilnice a crescut cu 60.000, la 628.000, ceea ce echivalează cu aproape 230 milioane operaţiuni pe an. La finele lui septembrie, 45% dintre tranzacţii erau la comercianţi - asta înseamnă că, la 31 decembrie, ajungem la punctul de răscruce, adică o tranzacţie din două să fie făcută cu carduri Visa“, a spus directorul general pentru România şi Croaţia al Visa Europe, Cătălin Creţu. El a mai arătat că valoarea medie a cumpărăturilor făcute de români a scăzut cu 3,7%, la 35 euro. Potrivit spuselor sale, la nivelul pieţei din România sunt realizate operaţiuni pe card de 30 miliarde euro, dintre care sub 6 miliarde euro sunt plăţi la comercianţi. Din valoarea plăţilor realizate la comercianţi, aproximativ un sfert provine din tranzacţiile cu carduri business, emise în principal pentru companii mici şi mijlocii. „Ne vom concentra şi în acest an pe acceptarea plăţii cu cardul a taxelor şi impozitelor, în condiţiile în care evaziunea fiscală se menţine la 28% din PIB. În jur de 30% dintre români fac plăţi cu cardul în mod regulat. Dacă ei vor şti că primăria lor acceptă astfel de plăţi, vor achita cu cardul“, a mai spus Creţu.