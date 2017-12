Creştere economică de 3,2% anul viitor?

Prognoza Băncii Mondiale (BM) referitoare la traseul economiei româneşti în următorii doi ani indică o încetinire abruptă a creşterii economice în 2009, la doar 3,2%, adică sub jumătate din avansul de 8,6% înregistrat în prezent. O revenire a economiei va avea loc însă în 2010, cînd se va produce accelerarea indicatorului la 5,8%. Datele prognozate sînt incluse în raportul BM - „Perspective Economice Globale 2009”. Experţii BM mai anticipează adîncirea semnificativă a deficitului de cont curent al României, de la 14,1% din PIB în 2007 la 15,5% din PIB în acest an. Totuşi, analiştii instituţiei estimează că deficitul de cont curent se va reduce la 8,6% din PIB anul viitor şi la 7,4% din PIB în 2010. Previziunile analiştilor BM sînt mai pesimiste decît estimările Comisiei Naţionale de Prognoză (CNP) pentru perioada 2008 - 2010, atît privind creşterea economică, cît şi deficitul de cont curent. Potrivit prgnozei de toamnă a CNP, ritmul de creştere al economiei româneşti se va situa la 9,1% în 2008, urmînd să cobore la 6% în 2009 şi să se accelereze la 6,3% în 2010. Preşedintele CNP, Ion Ghizdeanu, a afirmat săptămîna trecută că o creştere economică de 4% - 6% în 2009 ar fi \"o stare de normalitate\", raportat la 2008, care a fost un an excepţional. CNP previzionează, tot în prognoza de toamnă, că deficitul de cont curent se va plasa la 13,2% din PIB în acest an, dar că se va reduce la 12,2% din PIB în 2009 şi la 11,2% din PIB în 2010. Pentru regiunea Europa şi Asia Centrală, BM previzionează diminuarea ritmului de creştere economică de la 7,1% în 2007 la 5,3% în 2008, deşi activitatea economică \"a rezistat remarcabil de bine\" în primul semestru al acestui an. PIB a crescut în primul semestru din 2008 cu 8,8% în România, cu 7,8% în Rusia, cu 6% în Polonia şi 5,8% în Turcia, avansuri care s-au bazat pe cererea puternică de pe pieţele locale şi pe preţurile mai ridicate ale petrolului, care au alimentat veniturile exportatorilor de hidrocarburi. BM notează că a apărut o divergenţă a performanţelor economice, deşi majoritatea statelor au continuat să înregistreze creşteri. Astfel, economia Letoniei a intrat în recesiune, în timp ce cea a României se supraîncălzeşte, iar Tajikistan şi Moldova se confruntă cu efectele scumpirii alimentelor şi primesc ajutor de la BM. Perspectiva pe termen mediu indică o încetinire rapidă a creşterii economice a regiunii la 2,7% în 2009, alimentată de micşorarea investiţiilor, din cauza condiţiilor dificile de finanţare, şi de reducerea cererii pentru exporturi. Totuşi, creşterea economică din regiunea Europa şi Asia Centrală se va accelera la 5% în 2010, în condiţiile stabilizării pieţelor de creditare, reducerii presiunilor inflaţioniste şi al reluării creşterii de pe pieţele externe. Regiunea Europa Centrală şi de Est, (care include Bulgaria, Polonia, România şi statele baltice) se va confrunta cu reducerea creşterii economice de la 6,6% în 2007 la 5,5% în acest an, în contextul în care încetinirea cererii din zona euro a afectat exporturile, iar autorităţile unor state ameninţate de suprîncălzirea economiei au înăsprit politicile fiscale şi monetare pentru a diminua presiunile inflaţioniste.