Creștere economică de top, scumpiri de top, deficit de top...

România a ratat doar în ianuarie 2018 primul loc în topul inflației anuale din UE. În rest, până în iulie inclusiv, am condus detașat la acest capitol, cu o inflație dublă față de mediile din Uniune și din zona euro. Ce-i drept, acest miniboom consumist a avut ca rezultat și o creștere economică de top pentru țara noastră (șefi la procente, ca de obiciei, nu la valoare nominală). Problema mare e că mai tot ce s-a consumat a fost din import. În același interval, importurile de alimente au totalizat 3,3 miliarde euro, dublu față de semestrul I din 2008 și un record al epocii postdecembriste. Ce urmează? O rebalansare, evident.

​România a înregistrat, în iulie, o creștere cu 4,3% a indicelui armonizat al prețurilor de consum, având astfel cea mai mare rată anuală a inflației din Uniunea Europeană, pentru a șasea lună la rând, conform datelor publicate la finalul săptămânii trecute, de Oficiul European de Statistică (Eurostat). De asemenea, în prima parte a anului, țara noastră a făcut importuri masive de produse agrocalimentare, conform rapoartelor Institutului Național de Statistică (INS). De notat că doar în ianuarie nu am fost pe prima poziție în topul european al inflației anuale, clasându-se pe locul al doilea, cu 3,4%, imediat sub Estonia și Letonia (ambele cu cu 3,6%). În rest, am avut cele mai mari scumpiri procentuale din UE, până în iulie 2018 inclusiv (cuprinse între 3,8 și 4,7%). În iulie, inflația anuală din România a fost de 4,3%, cea din Uniunea Europeană - de 2,2%, iar cea din zona euro - de 2,1%. Totuși, Eurostat subliniază că, nominal, România nu are neapărat prețuri mari la toate alimentele. De exemplu, la carne, în 2017, prețul în țara noastră era de 59,2% din media din 2010 a Uniunii Europene. În Bulgaria, prețul cărnii a fost și mai mic - 58,2% din aceeași medie. Iar Polonia a fost și mai jos, cu 56,7%. Consumul tot mai mare al românilor se vede cel mai bine în creșterea vânzărilor supermarketurilor care activează aici. Potrivit celor mai recente date Eurostat, în iunie 2018, România a înregistrat o creștere cu 7,8% a comerțului cu amănuntul, compartiv cu aceeași lună din 2017 (a fost cea mai mare creștere procentuală din UE). Din nefericire, consumul de produse agroalimentare al populației a fost preponderent din import. În primele șase luni din 2018, importurile României au totalizat 40,2 miliarde euro, dintre care 8,2% au fost importuri de alimente (3,3 miliarde euro). O asemenea sumă n-a mai fost consemnată după 1989 şi este dublă faţă de cea din primele șase luni din 2008, potrivit datelor INS, citate de mediafax.ro. Pe de altă parte, exporturile agroalimentare ale României în prima jumătate a ui 2018 au fost de doar 2,2 miliarde euro, rezultând un deficit comercial de 1,08 miliarde euro (un alt record istoric). De notat că vigilenta Comisie Europeană avertizează constant asupra creșterii economice nesănătoase, bazate pe consum (ce observăm acum și-n România). CE și-a revizuit astfel în scădere estimările de creștere economică pentru țara noastră, în prognoza de vară, la 4,1% în 2018 (în scădere de la 4,5% în mai).