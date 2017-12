Creştere economică în 2010?

România ar trebui să ia măsuri astfel încât creşterea economică estimată pentru anul viitor să devină \"un plus sustenabil\". Economistul şef al BRD, Florian Libocor, e de părere că este estimată o creştere de 2-3%, păstrată pe parcursul mai multor ani. \"Potrivit estimărilor mai multor instituţii, precum FMI şi Comisia Europeană, în 2010 România va înregistra un plus. (...) Ar trebui să facem în aşa fel ca acel plus mic să devină un plus sustenabil, care s-ar traduce printr-o creştere econimică de 2-3%, păstrat pe mai mulţi ani\", a afirmat Libocor. Pe de altă parte, el a arătat că îi este greu să aprecieze dacă România va înregistra o nouă cădere pe durata crizei, însă speră că minimul înregistrat în mai nu va mai fi atins. \"Nu pot spune că ce e mai greu a trecut. Când te-ai oprit din cădere, te bucuri, dar este pripit şi speri că va urma o creştere\", a spus Libocor. El a menţionat şi că economia românească a trecut de \"punctul de minim\", însă nu şi de criză. (M.D.)