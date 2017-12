Creştere economică negativă de -4%, în 2009

Este impropriu a se vorbi de creştere economică în România, în 2009, pentru că, în realitate, se aşteaptă o contracţie de 4% a economiei, conform estimărilor Comisiei Naţionale de Prognoză (CNP). Pentru anul viitor, prognoza este de revenire pozitivă, spre 0,1% creştere economică. În raportul anterior, CNP estima o creştere economică de 2,5% pentru 2009 şi de 4,5% pentru anul următor. Pentru 2011, CNP estimează o creştere economică de 2,4%, în scădere faţă de prognoza anterioară, de 5,5%. Produsul Intern Brut (PIB) în preţuri curente este estimat la 125.012 miliarde euro pentru 2009, respectiv 135.357 miliarde euro pentru anul următor. Potrivit datelor CNP, contracţia economiei cu 4% în acest an va fi cauzată în principal de scăderea valorii adăugate brute din industrie cu 10%. Scăderi importante vor mai fi înregistrate şi în sectoarele de servicii şi în agricultură, unde valoarea adăugată brută se va diminua cu 2,2%, respectiv 2,9%. Sectorul construcţiilor va fi singurul a cărui valoare brută se va majora în 2009, respectiv cu 2,6%, însă creşterea va fi cu mult mai mică faţă de 26,1% în anul anterior. În 2010, industria va fi singurul sector care va înregistra o diminuare a valorii adăugate brute. Consumul individual al gospodăriilor va înregistra şi el o scădere de 4,9% în acest an, şi de 0,6% anul următor, după o creştere de 8,4% în anul precedent, se arată în datele CNP. Consumul administraţiei publice va înregistra, de asemenea, un declin puternic de 11% în 2009, după ce a crescut cu 3,7% în anul anterior. Fondul Monetar Internaţional (FMI) prognozează pentru România o creştere economică negativă de 4,1% în acest an şi o creştere economică zero pentru 2010. Reamintim că rectificarea bugetară realizată de Executiv în urma acordului de finanţare externă cu FMI şi UE este fundamentată pe o creştere economică negativă de 4%, o inflaţie de 5,8% şi un deficit de cont curent de 7,5% din PIB.