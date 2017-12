Creştere modestă a PIB, depreciere a leului, blocaj al creditării

Mai mulţi analişti economici consultaţi de Societatea Academică din România (SAR) consideră că 2014 va fi un an de creştere modestă, PIB-ul urmând să urce cu doar 2,09%. Totuşi, inflaţia va fi ţinută sub control (la 2,73%), iar cursul leu/euro se va deprecia foarte puţin, estimarea pentru 31 decembrie 2014 fiind de 4,58 unităţi. Totodată, cei 16 experţi consultaţi de SAR estimează că deficitul bugetar înscris în programul cu Fondul Monetar Internaţional (FMI) va fi respectat. Alte prognoze interesante vizează piaţa de capital (creştere cu 9,11%) şi imobiliarele, unde analiştii se aşteaptă la stagnare. „Singurul indicator asupra căruia există divergenţe este şomajul, dar în general nu există aşteptări prea mari despre relansarea pieţei muncii. Şi relansarea creditării este privită cu scepticism“, se arată într-un raport prezentat vineri de SAR. Potrivit celei mai recente proiecţii a Comisiei Naţionale de Prognoză (CNP) pentru perioada 2014 - 2017, care a fost publicată la începutul lui martie, „ritmul de creştere a economiei româneşti va încetini la 2,3% în acest an, după avansul de 3,5% consemnat în 2013“. PIB este estimat la 664,4 miliarde lei în 2014, 698,8 miliarde lei în 2015, 737,2 miliarde lei în 2016 şi 778,5 miliarde lei în 2017. Estimarea FMI pentru 2014 este uşor mai pesimistă decât a autorităţilor, instituţia de la Washington mizând pe un avans al PIB cu numai 2,2% în anul curent.