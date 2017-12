Creşterea preţurilor arată rigiditatea pieţei

Creşterea considerabilă a unor preţuri în condiţii de criză şi de temperare a scumpirilor pentru majoritatea produselor arată că există încă pieţe cu mari rigidităţi, ceea ce pune în pericol aderarea la zona euro, a declarat economistul şef al Băncii Comerciale Române (BCR), Lucian Anghel. „Creşterea preţurilor, de exemplu la apă şi canalizare cu 10%, în condiţiile în care economia României s-a contractat atît de mult, arată că sînt pieţe rigide şi reprezintă un element care trebuie să ne dea de gîndit în încercarea noastră de a adera la zona euro într-un orizont rezonabil”, a spus Anghel. Potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică, tarifele la canalizare şi apă au crescut în primele şapte luni cu 9,66%, cu mult peste rata medie de majorare a preţurilor de consum, respectiv de 3%. De altfel, pe cele trei mari segmente care intră în coşul de calcul al inflaţiei sînt puţine subcategorii cu scumpiri semnificativ mai mari decît majorările de preţuri din fiecare categorie. Astfel, în afara tarifelor pentru apă şi canalizare, la servicii, care au avut cea mai mare creştere de tarife şi preţuri, respectiv 5,1%, preţul telefoniei a avansat cu 7,62%. Aceste tarife sînt legate de cursul de schimb, dar în primele şapte luni leul s-a depreciat cu numai 4,5%. La transportul aerian, creşterea a fost chiar de 8,2%. Pe partea de mărfuri nealimentare, cele mai vizibile scumpiri au fost aplicate la combustibili, cu 9,42%, dar preţul la aceste produse este legat de evoluţia cotaţiilor petrolului, care a urcat de la 33 de dolari pe baril la începutul anului la 67 de dolari pe baril la finele lunii iulie. De asemenea, preţurile la ţigări au urcat cu 17,68%, în condiţiile majorării accizelor aplicate acestor produse de la 1 aprilie. În cadrul aceleaşi categorii de produse, preţul la medicamente a avansat cu aproape 8%. Alimentele au înregistrat în primele şapte luni creşteri de preţuri de sub 1%, dar şi la această categorie au existat scumpiri cu mult în afara mediei, respectiv la citrice (7,02%), la carne de vită ( 5,26%) şi zahăr (5,94%).

Cursul rămîne stabil pînă în noiembrie

BCR a revizuit în scădere prognoza de inflaţie pentru finele acestui an, de la 5,5% la 4,5%, în condiţiile în care anticipează o variaţie foarte redusă a cursului de schimb cel puţin pînă în luna noiembrie. „Cursul va rămîne stabil cel puţin pînă în luna noiembrie. Poate va fi cea mai mică volatilitate din ultimii trei ani”, a spus Anghel. BCR are o prognoză de curs de 4,2 lei/euro în acest an, 4,1 lei/euro în 2010 şi 4 lei/euro în 2011, în timp ce inflaţia ar urma să scadă la 3,1% anul viitor şi să revină în uşoară creştere, la 3,2% în 2011. La cel mai recent raport trimestrial asupra inflaţiei, Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în scădere prognozele de inflaţie pentru anii 2009 şi 2010, de la 4,4% la 4,3% pentru acest an şi de la 2,8% la 2,6% pentru anul viitor. Autorităţile şi-au propus ca România să intre în zona euro la 1 ianuarie 2015.