Creșterea salariilor este corelată cu scăderea corupției din sănătate

12:19:26 / 16 Ianuarie 2019

Fara spaga in spitale ????

Spaga inca se practica,din plin! Cine spune ca nu este asa,habar nu are despre ce vorbeste! Si mai e ceva,despre care nu se prea discuta. Ieri,de exemplu,sotia unuia din pacientii de la 2206, a fost chemata de catre asistenta( care ia spaga la greu), sa ii dea ceva tratament in plus,in schimbul unor " atentii". Femeia,disperata sa isi salveze sotul,a mers in cabinet si a primit o punguta cu medicamente. Spre stupefactia ei, a realizat ca,pe punga,era trecut numele sotului. Deci acel tratament era,oricum,dreptul omului,dar asistenta il vindea! Din neatentie,i-a dat femeii chiar punga cu numele sotului si asa s-a dat de gol ! De asta ce ziceti ? Se fura la greu,se ia spaga la greu. O mizerie este totul,in jurul nostru !