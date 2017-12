Creşterea traficului aerian, afectată de criza financiară

Traficul aerian românesc a crescut cu peste 20% în 2007, după aderarea la UE, însă criza financiară internaţională schimbă regula jocului. Prognozele pentru acest an indică o scădere a ritmului, susţine Daniel Achim, director aeroporturi şi trafic aerian în Ministerul Transporturilor. „În 2007, am înregistrat o creştere cu peste 21% a traficului aerian în România comparativ cu 2006, motivele fiind aderarea şi dezvoltarea segmentului low-cost. Din păcate, pe ultimul trimestru al acestui an, ne aşteptăm la o scădere a traficului aerian, ca efect al crizei economice”, a afirmat Achim. Acesta susţine că şi în 2008 traficul va creşte, urmînd să se apropie de media europeană, care a înregistrat în 2007 o majorare a traficului între 4% şi 5%. Statisticile arată că, în 2007, traficul aerian a ajuns la circa 7,8 milioane pasageri, cei mai mulţi pe Aeroportul Internaţional Otopeni, cu un trafic de 4,97 milioane pasageri, urmat la mare distanţă de Aeroportul Băneasa din Bucureşti, cu un trafic de pînă la un milion de pasageri şi Aeroportul din Timişoara, cu un trafic de circa 800.000 de pasageri. În total, Aeroportul Otopeni deţine circa 60% din traficul aerian, în timp ce aeroporturile Băneasa şi Timişoara cîte 12%, iar Aeroportul din Cluj 7% din trafic. Dacă aeroporturile cu un trafic important pot apela la credite, iar cele patru aeroporturi deţinute de stat, Otopeni, Băneasa, Timişoara şi Mihail Kogălniceanu beneficiază de sume alocate de la bugetul de stat pentru dezvoltare, aeroporturile mici au şansa atragerii unor investitori privaţi sau unei finanţări de la consiliile judeţene. “În ceea ce priveşte alocarea de bani, aviaţia este cel mai prost finanţat domeniu. Totuşi, nici autorităţile locale care gestionează aceste aeroporturi nu s-au grăbit să încerce să acceseze aceste fonduri. Doar Aeroportul din Tg. Mureş a depus pînă în prezent un astfel de proiect”, a completat Daniel Achim.