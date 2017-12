Creşteri salariale de doar 4%, în 2009?

Ministrul de Finanţe, Varujan Vosganian, a estimat că inflaţia se va tempera anul viitor la un nivel de 4-5%, faţă de 8,6% în iunie, şi a spus că va propune reducerea creşterilor salariale bugetare din 2009, la 4%, proporţional cu nivelul inflaţiei. Deficitul bugetar pentru anul viitor ţintit de Ministerul Economiei şi Fiananţelor este de 2% din PIB, în scădere cu 0,3% faţă de nivelul ţintit pentru anul 2008. În plus, \"vrem să majorăm salariile de stat într-un ritm asemănător ratei inflaţiei, de 4%\", a explicat ministrul de resort. Vosganian a mai spus că politicile economice ar trebui să aplaneze posibilele tensiuni sociale apărute din diferenţele de nivel de trai existente în ţara noastră, comparativ cu Uniunea Europeană şi să prevină riscurile supraîncălzirii economice. România are nevoie de o creştere economică rapidă pentru a ajunge la standardele de trai din vestul Europei, chiar dacă expansiunea generată de consum a dat naştere unor temeri, din partea băncii centrale, în legătură cu stabilitatea pe termen lung. Vosganian a mărturisit că se teme de supraîncălzirea economiei, însă “nimeni nu a descoperit încă o altă modalitate de a reduce deficitele, în afara majorărilor semnificative ale produsului intern brut. Este mai uşor să fii sărac în afara Uniunii Europene decît în interiorul acesteia. Presiunile sînt foarte mari, pentru că românii trebuie să se compare cu ţările învecinate”. România are nevoie de creştere rapidă a PIB pentru a reduce sărăcia şi recupera decalajul privind nivelul de trai faţă de Vest, evoluţie însoţită de scăderea deficitului bugetar şi a inflaţiei. PIB-ul pe cap de locuitor al României este echivalent cu circa o treime din media celor 27 de state ale UE şi, totodată, reduce media celorlalte state foste comuniste membre ale blocului comunitar. Fondul Monetar Internaţional estimează la 12.300 dolari PIB-ul pe cap de locuitor din acest an în România, în funcţie de puterea de cumpărare, în timp ce instituţia anticipează niveluri de 19.800 dolari în Ungaria, respectiv 25.700 dolari în Cehia.