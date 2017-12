Creșteri salariale de până la 140% pentru cei din instituțiile de cultură

Negocierile de la Ministerul Muncii pe tema salarizării unitare a bugetarilor au continuat vineri. După ce, în cursul săptămânii, la discuțiile cu ministrul Lia Olguța Vasilescu au fost sindicaliștii din Poliţie şi Sănătate și cei ai sistemului educaţional, vineri a venit rândul angajaților din instituțiile de cultură să analizeze majorările salariale propuse de stat, care s-ar ridica în unele cazuri chiar şi la 140%. „Sunt măriri de la 25% la peste 100%. Este o oarecare reaşezare a salariilor, să sperăm că lucrurile vor intra în normalitate. Mai sunt inechităţi în sistem, de exemplu, măririle de 50% nu se aplică şi şefilor de formaţii. Un şef formaţie muncitori are salariu mai mic decât subordonatul lui, lucru care este uşor ciudat, dar sunt lucruri care vor fi, cu siguranţă, îndreptate. Sunt, probabil, în jur de 10.000 de persoane în acest domeniu. Va fi o creştere treptată, din 2018 până în 2021. Ne vom mai întâlni, dar solicităm o întâlnire şi la Ministerul Culturii pe această temă, pentru că de acolo sunt nişte uşoare inadvertenţe cu legea pe care am văzut-o acum“, a declarat la finalul discuţiilor Cristi Şofron, actor şi membru al Blocului Naţional Sindical. Majorările ar urma să fie acordate actorilor, angajaţilor muzeelor, bibliotecarilor şi tuturor celor care lucrează în cadrul instituţiilor de cultură din România, începând cu anul 2018, etapizat, până în 2021. „Acum, salariaţii Bibliotecii Naţionale a României, mulţi dintre ei, au salarii mai mici decât ale unui bibliotecar comunal. Din ceea ce am văzut, în grila actuală salariile sunt ok şi, într-adevăr, se va face o corecţie. Sunt avantajate funcţiile mici, salariile mici, care vor avea o creştere şi de 100%. Procentual, începând cu 2018, vor fi majorări începând de la 12%, până în 2021 ajungând de la 76% până la 100%. Vor ajunge chiar şi la 140%. Deocamdată pot spune că sunt mulţumită. Mai urmează o rundă de discuţii cu confederaţiile, săptămâna viitoare“, a declarat Elena Bucur, lider al sindicatului Bibliotecii Naţionale a României, după întâlnirea cu ministrul Muncii.

CONTINUĂ DISCUȚIILE ȘI SĂPTĂMÂNA VIITOARE

Reprezentanţii Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale (MMJS) au anunţat, printr-un comunicat de presă, că, săptămâna viitoare, vor avea loc noi discuţii cu sindicatele. „S-au purtat discuții concrete cu reprezentanții sindicatelor din instituțiile de cultură, care au agreat, de principiu, măsurile propuse de cele două ministere, care prevăd creșteri salariale și în această zonă. Părțile au convenit formarea unor grupuri de lucru în vederea clarificării oricăror neconcordanțe. În același timp, MMJS așteaptă eventuale alte propuneri din partea partenerilor de dialog. Întâlnirile pentru elaborarea proiectului de lege privind salarizarea unitară vor continua și în săptămâna următoare. Discuțiile se vor purta îndeosebi pe latura tehnică, între specialiștii în salarizare ai MMJS și cei ai partenerilor de dialog social, astfel încât actul normativ să poată fi finalizat până la sfârșitul lunii martie“, se arată în comunicatul Ministerului Muncii.