Creștinii vor primi în noaptea de Înviere Lumina Sfântă de la Ierusalim

05:44:44 / 28 Aprilie 2016

Paraziti mari sunt in politica, in Parlament, in banci, in marile regii si agentii de stat, in primarii, in televiziuni, etc etc

Un om materialist tot un om materialist ramane, care crede doar in bani si in puterea banilor. Poti sa faci tu cate analize spectro-fotometrice, cromatografice vrei. Minunea consta in a coborâ din cer aceasta lumina, la anumite rugaciuni ale mai marilor bisericii. Si nu se aprinde doar lumanarea celui care a facut rugaciunea, ci in acelasi timp, la f multe persoane, mai ales la copiii de acolo, se aprind lumanarile de la o lumina alba, ca un fulger, care se coboara de sus, lumina care nu arde mainile. Vedem pe Descovery tipetele de bucurie si uimire a numeroaselor persoane de acolo carora li se aprind de sus lumanarile. Dar trebuie sa fi credincios. Nu are nici o legatura lumina de la Dzeu cu masonul ales in fruntea bisericii noastre. Si apropo, in f multe domenii de activitate (ca sa nu zic in toate) suntem condusi si depindem zi de zi de masoni, fosti securisti (incepand cu masonul sef de la banca nationala care avea anii trecuti, daca nu ma insel, 800 mil.lei vechi pe luna salariu- āsta nu e un parazit care tine salariile romanilor la nivel de saracie ? ) care dupa revolutie au preluat cele mai profitabile intreprinderi pe bani f putini iar acum se dau mari oameni de afaceri? Ei tot niste putregaiuri raman, pt ca nu realizeaza ca a avea bani este tot un dar de la Dzeu si ar trebui sa-i multumeasca neincetat Lui.