Crimă înfiorătoare comisă de un constănţean în Spania

10:58:44 / 13 Februarie 2014

Cabinet2

Tovarasi, ce nu intelegeti? sau mai bine spus ce nu vreti sa intelegeti din ce am realizat timp de anii si aniii ca in Cetatea -Tomis nu mai exista RASA PURA ROMANEASCA ci cum e si firesc Constanta e compusa numai di 5 comunitati;turci,tatari,aromani lipoveni,etc.Incercati sa va recunoasteti ca si locuitori ai judetului si nu fiti retarzi.Romani ca si puritate de 100% sant numai in partile oltului dar si aceia f. putini la numar in rest Constanta este un oras colonialist dp. cum a si fost .Istoria vb.