Crimă între oamenii străzii

Un bărbat şi-a pierdut viaţa, aseară, după ce a fost înjunghiat de prietenul său. Oamenii legii au fost anunţaţi prin Serviciul de Urgenţă 112 de un cetăţean care a trecut cu maşina prin zonă. Crima a avut loc în jurul orei 18.30, pe strada Steagului, în zona Catanga, din Constanţa. Locuitorii din acea zonă spun că cei doi bărbaţi şi-au improvizat un adăpost acolo din luna martie a acestui an. Din primele cercetări se pare că protagoniştii au consumat băuturi alcoolice, după care au început să se certe. „Ei stau aici de multă vreme, dar nu au făcut niciodată scandal. Noi eram în spatele blocului când s-a întâmplat, însă nu am auzit nimic. Am înţeles de la oameni că ar fi fost trei persoane, dar că unul dintre ei doar a stat şi s-a uitat, nu a făcut nimic“, a declarat un localnic, Ionuţ George Zgumă. Anchetatorii şi martorii spun că „mărul discordiei“ ar fi fost o ţigară pe care victima i-ar fi cerut-o agresorului. Acesta i-ar fi spus că nu îi dă pentru că mai are doar două. Ameţit de aburii alcoolului şi supărat că nu mai are ce să fumeze, bărbatul a luat cuţitul şi şi-a înjunghiat prietenul în abdomen. Nervos, acesta i-a luat cuţitul din mână şi i l-a înfipt exact în inimă, lovitura fiind fatală. Ameţit de băutură, bărbatul nu a realizat ce a făcut şi a rămas lângă cadavru, uitându-se la acesta cum se zbate între viaţă şi moarte. Arma crimei a fost lăsată şi ea exact lângă cadavru. La adresa respectivă a ajuns un echipaj al ambulanţei şi poliţiştii Secţiei 4 Poliţie Constanţa. Cadrele medicale au constatat decesul victimei, iar agresorul a primit îngrijiri medicale, după care a fost escortat la secţie pentru audieri. Cazul a fost preluat de procurorul criminalist Sadâc Zafer. Oamenii legii au deschis o anchetă în acest caz, pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care a avut loc evenimentul. Trupul neînsufleţit a fost transportat la morga Cimitirului Central pentru efectuarea necropsiei şi stabilirea exactă a cauzei decesului.