Crimă pasională

O constănţeancă riscă ani grei de închisoare pentru că, într-un acces de furie şi-a ucis concubinul cu un cuţit de bucătărie pe care i l-a înfipt în inimă. Potrivit anchetatorilor, crima s-a petrecut din cauza geloziei şi a consumului de alcool într-un apartament al unui bloc situat pe strada Bravilor din cartierul constănţean Palas. Miercuri seară, locatarii imobilului au fost scoşi din apartamente de o vecină care îi ruga să cheme ambulanţa întrucît concubinul ei se simte foarte rău. Medicul de pe ambulanţă, care a sosit la solicitarea făcută de unul dintre locatari la 112, a constatat că bărbatul este mort şi că dormitorul în care a fost găsită victima era plin de sînge. În consecinţă, medicul a cerut sprijinul poliţiei, iar la scurt timp şi-a făcut apariţia o echipă operativă de criminalişti din cadrul IPJ Constanţa dar şi un procuror. Oamenii legii au încercat să discute cu Mariana Hera, concubina bărbatului mort - Gheorghe Plîngu, de 47 de ani, dar nu au putut afla prea multe de la ea pentru că femeia era băută, alcool-testul efectuat indicînd o alcoolemie de 0,65mg/l alcool pur în aerul expirat. Poliţiştii spun că Mariana Hera susţinea că nu ştie nimic şi că înainte de a se culca, concubinul ei era în viaţă. După ce anchetatorii au pus-o pe femeie în faţa probelor care o incriminau, ea a rupt tăcerea şi i-a povestit procurorului cu s-au petrecut lucrurile. “De mai mult timp ne certam din cauză că el avea o amantă. După ce am băut împreună i-am reproşat acest lucru şi el a început să mă înjure. M-am enervat foarte tare, m-am dus în bucătărie, am pus mîna pe cuţit şi m-am întors în cameră. L-am îmbrîncit pe pat şi l-am înţepat în piept iar apoi am spălat cuţitul de sînge în chiuveta din bucătărie şi m-am culcat. M-am trezit după două ore şi cînd am văzut că nu mai respiră, le-am zis vecinilor să cheme o ambulanţă pentru că se simte rău”, a declarat Mariana Hera. Vecinii le-au spus anchetatorilor că cei doi concubini se certau foarte des iar scandalurile izbucneau de fiecare dată după ce aceştia se îmbătau. “În sarcina inculpatei s-a stabilit că, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, în urma unui conflict spontan, l-a ucis pe concubinul său, Gheorghe Plîngu, prin înjunghiere în zona toracică stîngă cu un cuţit de bucătărie, cu lama lungă de 12 cm şi lată de 2 cm, şi i-a provocat victimei leziuni toracico-pleuro-pulmonare care au condus la o anemie acută severă din cauza hemoragiei interne şi externe”, a declarat Zafer Sadîc, procuror criminalist. Ieri, la propunerea procurorilor, magistraţii Tribunalului Constanţa au emis pe numele Marianei Hera, de 43 de ani, un mandat de arestare preventivă pe o perioadă de 29 de zile pentru săvîrşirea infracţiunii de omor calificat. Dacă va fi găsită vinovată, Mariana Hera îşi va lăsa pe drumuri cei trei copii pe care îi are dintr-o relaţie anterioară, şi care sînt crescuţi de bunici, şi riscă să petreacă după gratii pînă la 20 de ani.