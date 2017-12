Crime la comandă în cazul Şaban?

Controversatul caz “Lara Şaban” este departe de a se apropia de final! Ieri, pe rolul Curţii de Apel Constanţa a avut loc un nou termen al procesului în care George Davidescu şi Gilberto Şaban sunt acuzaţi că au ucis-o cu sânge rece pe Lara Şaban. Înfăţişarea de ieri a fost plină de surprize şi momente amuzante, dar şi tensionate. După lungi aşteptări, magistraţii au anunţat că în curând va începe şedinţa de judecată. Avocatul lui Gilberto Şaban, Ion Ilie Iordăchescu, cu “temele” făcute, dar şi rudele suspectului au intrat în sala de judecată, entuziasmaţi. În sfârşit, unul dintre martorii propuşi de apărare urma să fie audiat… Şedinţa a început, însă, cu o pauză, după ce magistraţii au constatat că avocata lui George Davidescu nu era prezentă. În tot acest timp, pe holurile instanţei, primul martor acceptat de instanţă la propunerea lui Gilberto Şaban, o prietenă de-a Larei din Turcia, aştepta nerăbdătoare să dea declaraţii, în speranţa că va face lumină în acest caz. Audierea ei a scos la iveală noi dovezi şi detalii incendiare. Prietena Larei, Aişan Sezghin, un medic din Turcia, îl acuză pe Huseyn Sipahi, iubitul Larei Şaban, că ar fi ordonat uciderea acesteia. Mai mult, susţine că şi ea a fost ameninţată cu moartea şi că pneurile maşinii sale au fost tăiate de indivizi care au vrut să o intimideze.

AMENINŢATĂ ÎN PERMANENŢĂ Aişan Sezghin a declarat în faţa judecătorilor că Sipahi a ameninţat-o pe Lara Şaban cu moartea în nenumărate rânduri, în special în perioada în care aceasta a fost însărcinată. Sezghin a mărturisit că i-a promis Larei că, orice s-ar întâmpla, va avea grijă de copil şi va face dreptate. Din acest motiv, martora a intentat un proces împotriva lui Sipahi, în Turcia, în care îl acuză că a ordonat asasinarea Larei. Ea susţine că Lara a fost omorâtă deoarece avea imagini compromiţătoare cu politicianul turc, care i-ar fi putut afecta acestuia cariera politică. “Eram prietenă cu Lara de zece ani. Cunosc multe aspecte legate de viaţa ei personală. Când era însărcinată în patru luni, Sipahi i-a cerut Larei să facă întrerupere de sarcină, însă eu i-am spus că este păcat. Pentru că Lara nu ţinea cont de ceea ce spunea el, Huseyn a venit la mine şi mi-a cerut să o conving, susţinând că poate pierde voturile. El candida la Primăria Istanbul. Când avea şapte luni, Sipahi a găsit pe cineva care să îi dea Larei nişte pastile ce ar fi putut să ducă la pierderea sarcinii. I-am spus atunci Larei că e posibil să moară şi ea dacă ia acele pilule. El era dispus să facă orice, i-a oferit chiar şi un milion de dolari, numai să renunţe la copil. La opt luni a născut şi nu a putut anunţa pe nimeni, pentru că Huseyn i-a întrerupt telefoanele. Mai mult, Lara mi-a spus că îi era frică de moarte. Ea era ameninţată şi de soţia lui Sipahi şi de fiul acestuia. Ştiu aceste lucruri din ce mi-a povestit ea şi uneori am asistat la astfel de scene. Mai mult, tot de la ea ştiu că a fost ameninţată şi de doi kurzi”, a declarat în instanţă Aişan Sezghin, prietena Larei. Aceasta a precizat că, la scurt timp după ce a născut, Lara s-a trezit cu Poliţia la uşă. Pentru că în presa din Istanbul deja se scrisese că Sipahi are un copil nelegitim, acesta ar fi încercat, potrivit declaraţiilor făcute de Sezghin, să o compromită pe Lara. “Ea aflase că Sipahi a vrut să îi introducă droguri în casă, pentru ca apoi să îi trimită Poliţia pe cap”, a adăugat martora.

PLANURI Sezghin a mai spus că Lara avea de gând să se stabilească în România şi că urma să îşi deschidă un hotel în ţară. “Nu mai ştiam nimic despre Lara de când a plecat din Istanbul, însă m-am gândit că şi-a schimbat numerele de telefon pentru ca Sipahi să nu o găsească. Ulterior am căutat pe internet şi am aflat că a murit, moment în care am început să fac cercetări”, a declarat martora. Aişan Sezghin a susţinut că în mai 2013 a venit în România şi a mers la mormântul Larei. Apoi i-a cunoscut familia. “Nu cunoşteam familia Larei. Pe mama ei am întâlnit-o în Turcia, i-am cerut să fie martor în procesul pe care l-am intentat împotriva lui Sipahi şi a acceptat. Melissa, sora Larei, în schimb, nu s-a implicat deloc”, a adăugat Aişan Sezghin. Aceasta a mai precizat că Melissa este căsătorită în Turcia cu un prieten bun de-al lui Sipahi. Întrebată de magistraţi despre relaţia Larei cu familia, aceasta nu a avut cuvinte de laudă. “Lara nu era în relaţii bune cu familia sa. Erau în tensiune, dar nu mi-a spus niciodată că ar fi fost ameninţată. Tot ce mi-a zis a fost că există o problemă legată de bani între ea şi fratele ei”, a mai spus prietena Larei.

AUDIERE CU BUCLUC Audierea prietenei Larei nu a fost una cursivă, deoarece interpretul nu a redat cu acurateţe declaraţia martorei. Sala de judecată a fost stăpânită de haos în unele momente, pentru că membrii familiei simţeau nevoia să intervină ori de câte ori interpretul spunea altceva decât martora. Mai mult, în unele momente, nici inculpatul Şaban nu s-a putut abţine şi a vociferat, cerându-i preşedintei completului să ia act de faptul că traducătorul formulează altfel întrebarea şi modifică declaraţiile. Pe de altă parte, interpretul a susţinut că a tradus cu exactitate tot ce a afirmat prietena Larei.

MARTOR CREDIBIL? La un moment dat, Aişan a început să o acuze pe bona fetiţei Larei, Suna Calar, că a fost plătită de Sipahi să declare în instanţă ce a vrut el. În timpul tiradei, judecătoarea a întrerupt-o şi i-a pus o întrebare care a blocat-o: „Aţi încercat să îi oferiţi bani bonei, pentru a declara că Lara a fost omorâtă de Sipahi?”. Răspunsul a întârziat să apară… După un timp, Sezghin a negat. Imediat, au continuat acuzele la adresa bonei… “Suna Calar este o mincinoasă şi este omul lui Sipahi. Nu o cunoşteam, dar după moartea Larei m-am dus la ea ca să o trag de limbă. A minţit şi am dovezi împotriva ei!”, a susţinut, înverşunată, martora. Pentru că nu mai avea nimic de spus care să intereseze acest proces, magistraţii i-au spus femeii să semneze declaraţia. După un timp, martora s-a ridicat şi i-a cerut interpretului să le transmită magistraţilor că nu a declarat tot ce ştie. Sezghin a fost chemată din nou în boxă, unde a continuat să explice că Sipahi a ameninţat-o. “Mi-au fost tăiate cauciucurile şi am dovezi în acest sens. M-a ameninţat că, după terminarea procesului, îmi va tăia plămânii. Sipahi cunoaşte multe persoane influente în România”, a adăugat prietena Larei. Mai mult, la final, ea a venit cu dovezi care să ateste că a fost prietenă cu Lara şi a cerut să depună şi alte înscrisuri.

CRIMĂ CU PREMEDITARE? Martora a încercat să prezinte în faţa instanţei şi alte informaţii despre Sipahi, însă magistraţii i-au explicat că nu Sipahi este cel judecat în această cauză, ci Gilberto Şaban şi George Davidescu. Văzând că nu are nicio şansă, martora s-a îndreptat către jurnalişti. Ea le-a oferit reporterilor „Telegraf” mai multe documente în limba turcă, dar şi câteva înscrisuri în limba engleză. Într-un bilet, prietena Larei susţine că un avocat din Turcia, care aflase despre imaginile compromiţătoare în care apărea Sipahi, a fost omorât. Mai mult, ea spune că avocatul a mai fost ţinta unei tentative de asasinat, în urmă cu două luni. De asemenea, martora le-a dat reporterilor adresa unui site, pe care a fost postată o convorbire extrem de tensionată între doi bărbaţi, cel mai probabil Sipahi şi Gilberto Şaban.

ÎMPUŞCATĂ? Magistraţii au anunţat ieri, în şedinţă, că bona, Suna Calar, a trimis prin poştă mai multe înscrisuri. Cel mai probabil, în respectivele documente, aceasta declară că Aişan Sezghin a venit la ea, însoţită de o altă persoană, şi a încercat să o mituiască. Mai mult, instanţa i-a admis lui Şaban o nouă expertiză, însă aceasta trebuie avizată. “S-a făcut un raport de expertiză extrajudiciară. La final, la concluzii, medicul legist a scris, ca posibilitate, că în interiorul craniului Larei este posibil să se afle un proiectil. Instanţa a dispus avizarea din partea comisiei”, a declarat avocatul lui Şaban, Ion Ilie Iordăchescu.