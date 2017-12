Criminalii de Corbu vor micşorarea pedepselor

Indivizii acuzaţi că au măcelărit doi bătrâni din comuna constănţeană Corbu, Lucian Lică, de 23 ani, din oraşul Năvodari, şi Florin Valentin Grădinaru, de 18 de ani, din Corbu, au apărut, ieri, în faţa instanţei Curţii de Apel Constanţa, unde s-au judecat apelurile înaintate de aceştia împotriva sentinţei Tribunalului Constanţa. Potrivit hotărârii judecătoreşti, Lică a fost condamnat la 30 de ani de închisoare, iar Grădinariu a primit 19 ani de detenţie. Singurul care a vrut să dea declaraţie în faţa instanţei de apel a fost Grădinaru. „Recunosc infracţiunea de violare de domiciliu şi tâlhărie, dar nu şi pe cea de complicitate la omor deosebit de grav. În seara de 1 spre 2 august 2009 am fost în bar cu Lică, unde am băut până am fost daţi afară. Pe drum, Lică mi-a propus să intrăm într-o casă nelocuită, să furăm ce găsim. Am sărit gardul, am intrat în locuinţă, iar Lică a luat dintr-o cameră două bidoane cu vin. Când ne-a apărut în faţă o bătrână, m-am speriat şi i-am spus lui Lică să fugim, dar nu a vrut. Eu am plecat la stâna la care lucram şi Lică a venit după vreo două ore, cu un bidon în mână şi cu hainele pătate de sânge. Mi-a arătat cu degetul spre sat şi mi-a zis că i-a omorât pe bătrâni, ameninţându-mă că mă ucide şi pe mine dacă deschid gura”, a declarat Grădinaru. Avocatul lui Lică a cerut judecătorior reducerea pedepsei întrucât o consideră mult prea mare, iar apărătorul lui Grădinaru a solicitat achitarea acestuia pentru complicitate la omor şi schimbarea încadrării juridice din tâlhărie în furt calificat. Judecătorii au rămas în pronunţare. Potrivit procurorilor, ucigaşii au dat dovadă de o cruzime ieşită din comun pentru a fi lăsaţi să fure un bidon de zece litri de vin, măcelărindu-i pe soţii Stan Tache, de 85 de ani, şi Gherghina Tache, de 84 de ani. Lică şi Grădinaru le-au spus anchetatorilor că pe aleea din faţa casei s-au întâlnit cu bătrânul, care ieşise în curte pentru că auzise zgomot şi a vrut să vadă ce se întâmplă. Fără să stea pe gânduri, Florin Valentin Grădinaru s-a năpustit asupra lui cu briceagul, doborându-l la pământ şi înjunghiindu-l de 16 ori, în piept, în stomac şi în zona capului. Individul a dat dovadă de o cruzime ieşită din comun: acesta i-a tăiat bărbatului gâtul, aproape secţionându-i capul de trup. Coşmarul de la Corbu nu s-a încheiat, însă, aici. Cei doi indivizi le-au povestit oamenilor legii că s-au hotărât să o ucidă şi pe Gherghina Tache după ce femeia a ieşit la geam şi a început să strige după ajutor. Dându-şi seama că pensionara i-a recunoscut, Lucian Lică a intrat în casă peste bătrână şi a ucis-o cu aceeaşi brutalitate înfiorătoare, lovind-o de zece ori cu briceagul în piept, în coaste şi în abdomen. Înainte de a pleca cei doi au incendiat imobilul pentru a-şi şterge urmele.