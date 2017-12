Vineri, 06.12.2013 - Liviu Dragnea: „Dacă Băsescu insistă asupra mea, mă uit şi eu cu atenţie la cum a fost posibil ca fosta conducere a ministerului (Elena Udrea - n.r.) să pornească atât de multe proiecte fără să aibă susţinere financiară”

Luni, 09.12.2013 - Florin Popescu: “Pentru a-şi atinge scopurile, actuala conducere a PDL sacrifică partidul şi pune sub semnul întrebării viitorul politic al acestuia, promovând mai degrabă interesele de grup”

Joi, 12.12.2013 - Crin Antonescu: “PDL, un partid ridicol pe care nu se poate pune bază”

Vineri, 13.12.2013 - Andrei Pleşu: „Nu am auzit niciodată de domnul ăsta, Gigel Ştirbu, or la Cultură îmi imaginez că ar trebui să apară totuşi şi personaje care au un anumit curriculum în domeniu. După mine, Gigel e foarte potrivit pentru o funcţie care cere anvergură europeană. La noi e plin de Gigei în toate posturile şi în toate instituţiile. Un Gigel în plus nu mai contează.”

Marţi, 17.12.2013 - Victor Ponta: „Nu cred că Antonescu are o înţelegere cu Traian Băsescu. Cred că au fost momente în care a contat pentru Crin mai mult părerea duşmanilor decât părerea prietenilor”

Joi, 19.12.2013 - Crin Antonescu: „Mă uit acum cât de cuminte a devenit domnul Ponta în sarcinile trasate de domnul Băsescu. Văzându-l pe preşedintele României ieşind şi anunţând o decizie importantă a Guvernului, mi-am amintit de mai 2010, când l-am văzut pe acelaşi preşedinte al României anunţând o altă decizie pe care urma să o ia, de data aceea, un alt prim-ministru”

Sâmbătă, 21.12.2013 - Elena Udrea: „Monica Macovei a trecut peste toate criticile şi toată opoziţia la Vasile Blaga pentru că are interese să candideze pentru un loc eligibil la europarlamentare”