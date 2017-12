Crin Antonescu se vede favorit la preşedinţie

În cadrul unei emisiuni de televiziune, Antonescu a declarat că ia în calcul o nouă candidatură la Preşedinţia României. „Sunt, oarecum, obligat s-o iau în calcul şi de situaţia din scena politică, acum, şi de o anumită, poate e mult spus, presiune, dar de un anumit îndemn public, dar chestiunea asta nu depăşeşte locul care i se cuvine, adică nu este o chestiune principală, nu este o chestiune prioritară”, a afirmat liderul liberalilor. Crin Antonescu a menţionat că nu îşi face o obsesie din această idee, arătând că alegerile prezidenţiale vor avea loc abia în 2014. Liderul PNL a susţinut că, în momentul de faţă, sunt alte probleme prioritare pe scena politică. „Cu toate că se vorbeşte mult despre alegeri, mai mult decât s-a vorbit vreodată cu patru ani înainte de soroc, nu trebuie să uităm - eu nu uit în niciun caz - că ele sunt departe, că alte probleme de natură politică inclusiv sunt mai presante”, a spus Antonescu. Potrivit acestuia, în momentul de faţă este cel mai bine creditat în sondaje, cu peste 30 de procente, dar chiar şi aşa îi este dificil să se vadă la Cotroceni. „O evaluare rece arată că aş putea fi în 2014 un candidat semnificativ, dar 30 - 32% cât am acum în intenţia de vot nu poate fi o certitudine pentru alegerile viitoare. În plus, mai este un tur doi, mai depinde şi cine este pe acolo”, a spus Antonescu. Preşedintele PNL a mai spsu că PNL şi-a pregătit deja mesajele şi programul cu care vrea să câştige în 2012. „Pentru următoarele alegeri eu am mizat totul pe ideea că noi trebuie să câştigăm cu un nou mesaj, cu un program foarte serios, program pe care îl avem deja pe hârtie”, a afirmat liderul PNL. În altă ordine de idei, preşedintele PNL a recunoscut faptul că nu s-ar simţi confortabil într-o alianţă cu PSD, dar a punctat faptul că aceasta este mult mai de dorit decât o guvernare alături de PDL”, a afirmat Antonescu.