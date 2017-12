Crin Antonescu, un ilustru anonim

După ce şi-a dat demisia din funcţia de preşedinte al PNL şi din cea de preşedinte al Senatului, Crin Antonescu i-a anunţat deja pe președintele PSD, Victor Ponta, şi pe co-președintele PNL Alina Gorghiu că va renunţa şi la funcţia de preşedinte al Comisiei parlamentare de revizuire a Constituţiei. ”Nu consider potrivit să continui activitatea în fruntea Comisiei de revizuire a Constituţiei. În primul rând pentru că această funcţie mi-a revenit în condiţiile unei alte majorităţi, cea a USL, în al doilea rând pentru că viziunea mea despre anumite capitole ale Constituţiei nu mai este împărtăşită de către cei care formau la momentul 2012 - 2013 o majoritate”, a declarat Crin Antonescu. În urmă cu un an, Antonescu era pe cai mari, în fruntea PNL și co-președinte al USL, alături de Victor Ponta. Ba chiar, dacă nu ar fi rupt USL, el ar fi putut candida la Președinție, așa că, nici în cele mai negre vise, liberalul nu și-ar fi închipuit că va ajunge, peste doar un an, un simplu nume în lista senatorilor PNL.