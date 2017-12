Crina Abrudan, de pe ecran, în catamaran, în scop umanitar

Lacul Siutghiol din Mamaia a fost, vineri, gazda unei noi sesiuni de antrenamente din cadrul proiectului umanitar iniţiat de Power Marine, organizatoarea Class One Romanian Grand Prix, etapă din cadrul World Powerboat Championship, şi vedeta TV Mihaela Rădulescu. Campania umanitară se doreşte să fie o soluţie pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor spitalizaţi pe termen lung şi să reducă stresul cauzat de internare şi boală. După Radu Mazăre, Mihaela Rădulescu, membrii trupei “Bere Gratis” şi vedeta Playboy Gina Pistol, a venit rîndul vedetei de televiziune Crina Abrudan să se lanseze la apă... Ea a avut ocazia de a testa un catamaran gonflabil extrem de rapid, un Blade 530 Racing Boat, care atinge viteze de pînă la 100 km/h. Vizibil emoţionată, Crina a început sesiunea din postura de pasager, după cîteva ture de circuit trecînd la volan, sub atenta supraveghere a unui pilot specializat. Obişnuită deja cu viteza, vedeta TV şi-a făcut curaj şi a rămas singură în ambarcaţiune, testîndu-şi calităţile de pilot. În ciuda tracului, Crina s-a descurcat excelent, dovedind reale aptitudini de pilot de Class One. “Mi-a fost puţin teamă cînd am rămas singură în catamaran, dar m-am obişnuit repede. Pentru mine a fost pentru prima oară cînd m-am urcat la volanul unei astfel de ambarcaţiuni şi sper să nu fie ultima. În privinţa proiectului umanitar, consider că este o iniţiativă extraordinară şi toate persoanele publice care vor veni la Mamaia în perioada concursului ar trebui să participe, nu doar pentru senzaţia de a conduce o barcă puternică, dar mai ales pentru a ajuta cît mai mulţi copii”, a spus Crina. “Am organizat o nouă sesiune de antrenamente în cadrul proiectului. Deja sînt multe persoane care au licitat şi vreau să le mulţumesc pentru sprijinul acordat copiilor. Nu vor rămîne nerăsplătiţi pentru că vor simţi pe pielea lor ce înseamnă să pilotezi o barcă de mare viteză”, a adăugat Alin Vintilă, manager project Power Marine.

În cadrul Class One Romanian Grand Prix, programat în perioada 29-31 august, vor fi organizate două evenimente inedite: 100 mph Club şi Match Race. Primul eveniment oferă împătimiţilor posibilitatea de a face un tur pe circuitul Class 1, pentru cele 32 de locuri licitaţia pornind de la 500 de euro. Fiecare participant va primi: diploma “100 Mph Club“, pe care se va menţiona viteza atinsă, permis de acces cu fotografie, echipament oficial Class 1, şapcă şi tricou, acces în ziua respectivă pentru “Class One VIP Hospitality“. Cel de-al doilea eveniment va fi o cursă în toată regula, fiind disponibile doar opt locuri, pentru care licitaţia va începe de la 1.000 de euro. Toate biletele disponibile pentru aceste două programe vor fi scoase la licitaţie, iar banii vor fi donaţi către United Way România, pentru un program umanitar destinat copiilor. Ofertele de preţ pentru licitaţie se trimit la office@power-marine.ro.