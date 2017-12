Crina Popescu a intrat în Cartea Recordurilor

La doar 16 ani, alpinista Crina „Coco” Popescu a intrat în Cartea Recordurilor, fiind prima femeie care a escaladat Muntele Sidley, cel mai înalt vulcan din Antarctica. Adolescenta româncă a escaladat Muntele Sidley, care are o înălţime de 4.285 de metri, în prima expediţie pe acest vulcan, la care au mai participat Alex Abramov din Rusia, Mario Trimeri din Italia şi Scott Woolams din SUA. „Ştiam că suntem prima echipă care am urcat pe acest munte şi am simţit asta şi mai bine atunci când ne căutam cel mai bun drum spre vârf”, a declarat Crina Popescu după coborâre. Muntele Sidley este cel mai înalt vulcan din Antarctica şi face parte din Cele şapte vârfuri vulcanice ale lumii. Crina Popescu a devenit şi cel mai tânăr alpinist din lume şi prima femeie din lume care a încheiat circuitul celor şapte cei mai înalţi vulcani de pe cele şapte continente. Născută la Râşnov, Crina Popescu este pasionată de alpinism de la vârsta de şase ani, când a început aventurile montane, alături de tatăl său, Liviu Popescu.