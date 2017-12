Cristea îşi duce tânărul iubit la munte

Prezentatoarea TV şi fostul model Gabriela Cristea, care împlineşte 39 de ani în această sâmbătă, trăieşte o frumoasă poveste de dragoste cu solistul şi colegul ei de platou Tavi Clonda, cu cinci ani mai tânăr decât ea. După divorţul de omul de afaceri Marcel Toader, ea se simte fericită alături de muzicianul cu care pleacă, în fiecare weekend, la munte. Ei se cazează alături de un cuplu de prieteni, la pensiuni modeste, în zone retrase, unde găsesc intimitatea de care au nevoie.

„Mergem în patru. Am ales să nu rămânem în Bucureşti, pentru că ne dorim intimitate. Şi am ales muntele, dar nu într-o zonă aglomerată, ci într-una retrasă. Stăm liniştiţi, la o pensiune, adică nu am ales un hotel de fiţe sau ceva de genul ăsta”, a declarat Gabriela Cristea. Astfel au procedat şi weekend-ul care a trecut, dar şi acum două săptămâni. Rămâne de văzut dacă, de ziua ei, vedeta va repeta deplasarea la munte.