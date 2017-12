Cristeta Comerford, prima femeie executive chef care găteşte la Casa Albă

”Când oportunitatea îţi bate la uşă, deschizi şi o înşfaci”, acesta este principiul după care Cristeta Comerford se ghidează şi care a adus-o în bucătăria celei mai faimoase case din lume: Casa Albă. Cristeta Pasia Comerford s-a născut în 1962, în Filipine. A crescut în Sampaloc, Manila, iar ani mai târziu a urmat University of the Philippines Diliman din Quezon City, pe specializarea tehnologie alimentară. La 21 de ani a renunţat însă la studii, pentru a emigra în Statele Unite, relatează Gustarte.ro, citat de Mediafax. Primul job al Cristetei Comerford a fost în bucătăria hotelului Sheraton, lângă Aeroportul Internaţional O'Hare din Chicago, pentru ca mai apoi să plece la Hyatt Regency Hotel. După anii petrecuţi la Chicago, s-a mutat la Washington, unde a lucrat ca chef la două restaurante.

Cristeta Comerford a fost recrutată la Casa Albă în 1998, de către executive chef Walter Scheib III, în administraţia Clinton. După ce Scheib a demisionat în februarie 2005, Comerford a fost numită executive chef de către Prima Doamnă Laura Bush, în 14 august 2005. Ajunsese astfel prima femeie care avea să deţină funcția de executive chef. Totul s-a datorat abilității cu care a reușit să se descurce cu faimoasa cină ţinută în onoarea prim-ministrului indian, Manmohan Singh. În ianuarie 2009, administraţia Obama a anunţat că tot Comerford va face legea în bucătăriile din Casa Albă. ”Şi ea este mamă şi apreciez faptul că împărtăşim aceeaşi perspectivă asupra importanţei unei alimentaţii sănătoase şi a familiilor sănătoase”, a declarat Michelle Obama despre Cristeta. Ca executiv chef în cadrul unei administraţii prezidenţiale, Comerford este membru al Le Club des Chefs des Chefs, cea mai exclusivistă asociaţie culinară din lume. Comerford a apărut într-un episod special de două ore la „Iron Chef America“, difuzat în 2 ianuarie 2010.

Povestea vieții Cristetei Comerford are un farmec aparte, pentru că este, de departe, un exemplu pentru atâtea persoane care își propun să reușească într-un anumit domeniu de care se cred pasionate, dar apoi nu știu să profite de oportunități sau se descurajează prea ușor, după primul eșec. ”Când oportunitatea îţi bate la uşă, deschizi şi o înşfaci. Expertul pe sosuri de la Casa Albă demisiona pentru a-şi deschide un restaurant. Walter Scheib, chef executive, m-a întrebat dacă mă interesează. La acea vreme aveam propriul restaurant în D.C., The Colonnade, dar am ştiut că aceasta avea să fie o oportunitate fantastică şi o onoare, în acelaşi timp. Aşa că am acceptat jobul. Asta era în 1998. În 2005, familia Bush m-a avansat în funcţia de executive chef. Dacă vrei să faci prea mult într-o zi, rişti ca totul să devină dificil şi lucrurile să nu-ţi iasă ca la carte. Fac o oră naveta pe drum până la serviciu, ceea ce îmi oferă timp să planific. Când intru în bucătărie, ştiu ce urmează să creez. Am o listă cu 10 lucruri pe care trebuie să le fac într-o zi. Iubesc să trec lucruri în calendar. Am fost 11 copii în familia noastră. Mirosul constant de mâncare este o amintire vie pentru mine. În 2010, Prima Doamnă a gândit, la Casa Albă, o grădină specială, funcţională în toate anotimpurile. Folosim multe legume de acolo. Este o resursă frumoasă. Pur şi simplu mergi şi culegi ceea ce îţi doreşti. E ca şi cum mă întorc în grădina bunicii. Totul este încă acolo. Întotdeauna ideile celorlalţi sunt binevenite. Te afli acolo pentru a privi la talentul tuturor şi pentru a te asigura că vei obţine ce este mai bun din talentul fiecărui membru al echipei. La Africa Leaders Summit, am gătit pentru 50 de şefi de stat. A fost o provocare logistică enormă. Am avut în bucătărie aproape toate bucătăriile lumii. Oamenii spun mereu ”Casa Albă este punctul culminant al carierei tale”. Dar când atingi vârful, unde te mai poţi duce? Aşa că nu vrei să-l numeşti punctul culminant, ci piatra de temelie pentru următoarea mare aventură”. O frumoasă poveste de viață și de reușită.