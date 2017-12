Cristi Brănescu, noul antrenor al RCJ Farul

Rugby Club Judeţean Farul Constanţa a făcut primul transfer în vederea câştigării, în sezonul viitor, celui de-al şaptelea titlu de campioană din istorie. Astfel, începând de vineri, Cristian Brănescu este noul tehnician al grupării de pe litoral, el înlocuindu-l în funcţie pe Mircea Paraschiv, care şi-a prezentat demisia. Noul antrenor principal al Farului a semnat deja un contract valabil pentru următoarele două sezoane, având un obiectiv clar: câştigarea campionatului. „Am dorit să venim cu un suflu nou şi în plus am dorit şi o soluţie “de acasă“ pentru a reînvia şi spiritul constănţean. Obiectivul este câştigarea campionatului şi formarea unui nucleu mult mai puternic la Constanţa. Având în vedere că vom avea timp pentru a pregăti noul sezon, vom putea asigura bugetul necesar şi ţinând cont de valoarea lotului suntem îndreptăţiţi să credem că putem câştiga campionatul“, a declarat preşedintele clubului, Cristinel Dragomir, în cadrul unei conferinţe de presă care a avut loc la stadionul “Mihai Naca“. Revenit la RCJ Farul după o pauză de 15 ani, Cristi Brănescu a mărturisit că şi-a îndeplinit încă un vis. „Farul înseamnă enorm pentru mine. Când am început acest sport primul meu vis a fost de a juca pentru Farul, iar când am devenit antrenor, primul vis a fost de a pregăti această formaţie. Sper să reuşim să facem tot ceea ce ne-am propus, pentru că trebuie să readucem Farul acolo unde îi este locul. RCJ Farul este un club cu pretenţii şi nu ai voie să dai rateuri. În perioada următoare vom definitiva şi lotul şi restul staff-ului tehnic“, a afirmat noul tehnician al Farului. În privinţa lotului de jucători, conducerea clubului a anunţat că se va renunţa la Uchava, Tudosa, Bulgac şi Bucevschi, iar lui Marian Dumitru i se va propune o funcţie în conducerea tehnică. În schimb, foştii jucători Zapan, Munteanu şi Petreanu sunt foarte aproape de a reveni la echipă. „Vrem să aducem şi jucători străini, dar doar dacă sunt de mare valoare. Suntem în discuţii şi cu câţiva internaţionali români“, a precizat Dragomir.

CAMPION CU FARUL. Născut pe 20 martie 1968 la Murfatlar, Cristian Brănescu a început rugby-ul la CSS2 Constanţa, cu profesorul Dumitru Bucur. În perioada 1988-1995 a evoluat pentru Farul, cucerind şi titul naţional în sezonul 1994-1995. Din 1995 a evoluat în Franţa, pentru formaţiile Strasbourg (liga secundă), Toulon, Albertville şi Nantes (toate în prima divizie). Şi-a început cariera de antrenor la echipa franceză La Roche Sur Yon (liga a 5-a), iar din 2006 a revenit la Constanţa, ca antrenor la echipa de juniori de la CS Constructorul-Cleopatra. A pregătit şi echipa de seniori a clubului Cleopatra, iar din 2009 a preluat formaţia CSM Bucureşti, cu care în sezonul trecut s-a clasat pe locul 7 în Divizia Naţională şi pe locul 3 în Campionatul Naţional de rugby în 7.