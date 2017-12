Cristi Manea, între Viitorul și... Chelsea

La doar 17 ani și o lună, constănțeanul Cristian Manea ține capul de afiș al presei sportive centrale în această perioadă, fiind anunțat ca și transferat la fosta campioană a Angliei Chelsea Londra. S-au vehiculat și diverse sume de transfer, între trei și cinci milioane de euro, dar “iminenta” achiziție pentru formația pregătită de Jose Mourinho nu este confirmată oficial și de patronul grupării FC Viitorul, Gheorghe Hagi. Acesta a infirmat cu fiecare ocazie informațiile apărute, rezumându-se să spună doar că pentru jucătorul care poate acoperi două posturi, fundaș central și fundaș dreapta, există... mai multe oferte!

„Nu i-am sunat nici pe Victor Pițurcă și nici pe Viorel Moldovan în legătură cu transferul lui Cristi Manea! Am specificat foarte clar și în cadrul unei conferințe de presă că Manea este un jucător curtat și monitorizat de cluburi din străinătate, iar plecarea lui de la FC Viitorul va depinde de randamentul lui din acest an competițional”, a dorit să lămurească situația Gheorghe Hagi. Cristi Manea a devenit în acest an, la 31 mai, cel mai tânăr jucător care a debutat pentru prima reprezentativă de fotbal a României, la numai 16 ani, 9 luni și 22 de zile. Vechiul record data de 86 de ani și îi aparținea lui Graţian Sepi, care debutase pentru România la vârsta de 17 ani şi 3 luni, în anul 1928.