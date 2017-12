Cristi Munteanu, noul vicepreşedinte al FC Farul

Cu două zile înaintea debutului returului actualului sezon al Ligii a II-a la fotbal, FC Farul Constanţa a făcut o achiziţie spectaculoasă, întărindu-şi staff-ul administrativ. Angrenată în lupta pentru promovarea în prima ligă, gruparea de pe litoral l-a adus în funcţia de vicepreşedinte al clubului pe Cristian Munteanu, fostul portar crescut la Constanţa. În vârstă de 37 de ani, “Babicu” a debutat în fotbalul mare la FC Farul, apărând poarta “rechinilor” timp de cinci ani, în perioada 1992-1997, trecând apoi pe la Dinamo Bucureşti, FC Naţional, Oţelul Galaţi, AEK Larnaca, CS Otopeni şi Astra Ploieşti. Retras din activitate în urmă cu trei ani, Munteanu a fost în negocieri avansate în această iarnă cu Delta Tulcea, dar şi cu Dinamo Bucureşti, pentru o funcţie administrativă, dar a ales să vină la Constanţa.

„Aici este casa mea, locul unde am început ca jucător şi m-am realizat. Vreau să încep aici şi activitatea managerială. Le mulţumesc celor din conducere că au avut încredere în mine şi sper să ajut echipa să revină în prima ligă. Mă voi ocupa de tot ceea ce înseamnă partea sportivă”, a declarat noul vicepreşedinte, care va fi prezentat astăzi, în cadrul unei conferinţe de presă. Munteanu este convins că echipa pregătită de Viorel Tănase are şanse la promovare, chiar dacă a încheiat turul pe locul 10 în clasamentul Seriei 1. „Echipa a arătat potenţial, a căpătat încredere, dar amicalele diferă mult de oficiale. Lupta pentru promovare va fi extrem de dură, pentru că sunt multe echipe în faţa noastră. Ne vom bate pentru locul 2 cu Delta Tulcea, FC Botoşani, CF Brăila şi CSMS Iaşi”, a spus Munteanu, care a luat parte la o primă acţiune, premiindu-l pe Ion Barbu în pauza amicalului cu Steaua, cu ocazia retragerii fostului căpitan al constănţenilor: „Mi-aş dori să promovăm şi să am şi eu parte de un meci de retragere, în care să joc măcar zece minute”. Din postura de vicepreşedinte, Munteanu va fi şeful vărului său, actualul căpitan al constănţenilor, portarul George Curcă. „Este cea mai mare plăcere a mea, să fiu şeful lui George”, a glumit Cristi Munteanu. Primul meci oficial pentru Munteanu în această postură este programat mâine, de la ora 18.00, când FC Farul va primi vizita celor de la FCM Bacău, în prima etapă a returului Ligii a II-a.