Cristi Puiu, într-un film colectiv la Cannes

Cristi Puiu se numără printre regizorii care au realizat filmul colectiv "Les ponts de Sarajevo/ Bridges of Sarajevo", un proiect omnibus format din 13 scurtmetraje şi coordonat de Jean-Michel Frodon, care a fost inclus în proiecţiile speciale la ediţia din acest an a Festivalului de la Cannes. Filmul este un proiect realizat în cadrul evenimentelor care marchează, în 2014, împlinirea a o sută de ani de la începutul Primului Război Mondial. "Les ponts de Sarajevo" cuprinde 13 scurtmetraje de câte şase şi opt minute, realizate de 13 regizori europeni, respectiv Teresa Villaverde (Portugalia), Aida Begic (Bosnia şi Herţegovina), Leonardo di Costanzo (Italia), Jean-Luc Godard (Elveţia), Kamen Kalev (Bulgaria), Serghei Loznitsa (Rusia), Isild Le Besco (Franţa), Vincenzo Marra (Italia), Ursula Meier (Elveţia), Vladimir Perisic (Serbia), Cristi Puiu (România), Marc Recha (Spania) şi Angela Schanelec (Germania). Filmul are în centru oraşul Sarajevo şi ce reprezintă acesta în istoria europeană a secolului al 20-lea şi în zilele noastre. Cea de-a 67-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes va avea loc în perioada 14 - 25 mai. Juriul competiţiei oficiale va fi prezidat de regizoarea neozeelandeză Jane Campion, singura femeie care a câştigat trofeul Palme d'Or pentru lungmetraj ("Pianul").