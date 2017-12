Cristi Puiu şi Radu Muntean, la Festivalul de Film de la Sarajevo

Cinematografia românească a „noului val\" este reprezentată la Festivalul de Film de la Sarajevo, care se deschide vineri, de regizorul Cristi Puiu, care va prezida juriul ce decernează marele premiu „Heart of Sarajevo\" şi de regizorul Radu Muntean, prezent în concurs cu filmul „Marţi, după Crăciun\". Cu ambiţia de a transforma Sarajevo în capitala cinematografiei sud-est europene, acest festival, ajuns la cea de-a 15-a ediţie, îşi propune să se orienteze asupra „filmelor de calitate\", aşa cum susţine directorul festivalului, Miro Purivatra. La ediţia 2010 a evenimentului vor fi prezentate nu mai puţin de 201 filme, dintre care nouă în competiţie directă pentru marele premiu al festivalului, „Heart of Sarajevo\" („Inima din Sarajevo”). Peste 100.000 de cinefili sunt aşteptaţi să vadă aceste filme. Febra festivalului a cuprins deja capitala bosniacă, cu câteva zile înainte de deschidere. La cinematografele la care vor fi organizate proiecţii, în special la cel în aer liber, cu o capacitate de 3.000 de locuri, s-au format cozi uriaşe pentru bilete. În competiţia pentru marele premiu au intrat filmele „Inside America\" al regizorului austriac Barbara Eder, trei filme ungare - „Bibliotheque Pascal\" de Szabolcs Hajdu, „Adrienn Pal\" de Agnes Kocsis şi „Tender Son - The Frankenstein Project\" de Kornel Mundruczo - comedia turcească „Vavien\", co-regizată de Durul Taylan şi Yagmur Taylan, filmul sârbesc „Tilva Ros\" în regia lui Nikola Lezaic şi două pelicule bosniace, „Jasmina\" de Nedzad Begovic şi „Blues for Karim\" de Jasmin Durakovic. România este reprezentată în cursa pentru „Inima din Sarajevo\" de Radu Muntean, cu filmul „Marţi, după Crăciun\". Invitatul de onoare al festivalului este actorul american Morgan Freeman, al cărui ultim film, „Invictus\", în regia lui Clint Eastwood, va fi prezentat în închiderea festivalului, la 31 iulie.