Cristi Pustai a fost demis de la FC Botoșani

Cristi Pustai a fost demis, vineri, din postura de antrenor al echipei FC Botoşani, potrivit declaraţiilor preşedintelui Cornel Şfaiţer, citat de ProSport.

Conducerea lui FC Botoşani a decis să-i rezilieze contractul, din cauza rezultatelor slabe. Echipa din nordul Moldovei are o singură victorie în 2016. Joi, FC Botoşani a pierdut în deplasare cu CS U Craiova, scor 1-2, în etapa a 4-a din play-out-ul Ligii 1 de fotbal. FC Botoşani a jucat în superioritate numerică din minutul 39. FC Botoşani se află pe poziţia a 6-a în play-out-ul Ligii 1, cu 17 puncte.

Până la numirea unui alt antrenor, de echipă se vor ocupa secunzii Alin Bejan şi Alin Bordeanu.

”De când sunt în fotbal am lucrat cu puţini antrenori, îmi pare rău că n-am putut continua mai mult. Dar nu mai funcţionau lucrurile, am văzut asta şi la meciul cu CSU Craiova şi am purtat o discuţie cu domnul Pustai în care am hotărât că e mai bine să ne despărţim. FC Botoşani are echipă suficient de bună, zic eu, pentru a rămâne în Liga 1, sperăm să reuşim să o facem. Nu avem încă o variantă de înlocuire, echipa a făcut antrenamentul de azi cu secunzii, însă vom lua o decizie în curând”, a declarat preşedintele Cornel Şfaiţer, pentru ProSport.

Valeriu Iftime, patronul echipei, a fost şi mai tranşant: ”Nu m-am mai simţit niciodată umilit aşa cum m-am simţit după meciul cu Craiova, din păcate. Am nevoie de un antrenor care să îmi poată garanta că nu retrogradăm, deşi e foarte greu să facă cineva asta”.

Alături de Cristi Pustai vor pleca şi secundul Valentin David şi preparatorul fizic Ferencz Bajko. Este cel de-al cincilea mandat de antrenor pentru Cristi Pustai, după Gaz Metan Mediaş, Pandurii, ASA Târgu Mureş şi Rapid. La FC Botoşani a fost numit antrenor pe 2 octombrie 2015, după ce Leo Grozavu a fost demis. Cristi Pustai a avut la Botoşani o medie de doar 1,22 puncte pe meci.