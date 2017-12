Cristian Cămui şi Vasile Mănăilă, antrenori la Viitorul

Academia de Fotbal Gheorghe Hagi şi-a consolidat staff-ul tehnic cu doi antrenori cu mare experienţă, Cristian Cămui şi Vasile Mănăilă. Cei doi tehnicieni se vor ocupa de două dintre echipele de juniori, Cămui preluând conducerea tehnică a juniorilor republicani A, iar Mănăilă se va ocupa de pregătirea juniorilor republicani C. „Trebuie să spun că am aşteptat în primul rând o propunere din partea celor de la Farul, dar cum ea nu a venit, am acceptat oferta de la Academie. Este o provocare pentru mine. Sunt condiţii foarte bune pentru desfăşurarea unei activităţi la cel mai înalt nivel“, a declarat Cămui. „Sunt bucuros că am putut aduce la Academie doi antrenori cu o bogată experienţă. Sunt convins că vor aduce ceva în plus. Singura problemă va fi de felul în care vor reuşi să se integreze stilului nostru de muncă pentru că la Academia Hagi conceptul este acelaşi la fiecare categorie de vârstă. Este aceeaşi responsabilitate ca la echipa de seniori. Rezultatele apar dacă sunt şi individualităţi“, a afirmat şi preşedintele Academiei Hagi, Paul Peniu. În aceste condiţii, fostul antrenor al juniorilor A, Nicolae Roşca, se va ocupa de juniorii D (grupa 1999), în timp ce fostul tehnician al juniorilor C, Mugurel Cornăţeanu, va pregăti din acest sezon juniorii B. Daniel Rădulescu, fostul antrenor al juniorilor B, va fi coordonator al grupelor de copii cu vârste cuprinse între 10-13 ani. Echipele de juniori sunt momentan în vacanţă, însă mulţi dintre componenţii acestor grupe se află în cantonament cu formaţia de seniori, astfel că la Braşov au făcut deplasarea şi noii antrenori, Cristian Cămui şi Vasile Mănăilă.