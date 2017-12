Cristian Mungiu, printre numele vehiculate pentru Festivalul de la Cannes

Cel mai nou film regizat de Cristian Mungiu, intitulat „Beyond the Hills”, se numără printre peliculele aşteptate să facă parte din competiţia ediţiei din acest an a Festivalului de la Cannes, care se va desfăşura între 16 şi 27 mai.

Potrivit site-ului publicaţiei „Variety”, printre cele circa 20 de filme din competiţie s-ar putea regăsi şi două pelicule ale laureaţilor Palme d\'Or: iranianul Abbas Kiarostami, cu lungmetrajul romantic „Like Someone in Love” şi românul Cristian Mungiu, cu drama „Beyond the Hills”.

Cristian Mungiu este scenaristul şi regizorul filmului „Beyond the Hills”, înscris la concursul de proiecte cinematografice organizat de Centrul Naţional al Cinematografiei în septembrie anul trecut, cu titlul „Provizoriu”. Pelicula reprezintă o coproducţie între casa cineastului român - Mobra Films -, casa franceză Why Not Productions şi casa de producţie, cu sediul în Belgia, a fraţilor Jean-Pierre şi Luc Dardenne, Les Films du Fleuve.

„Beyond the Hills”spune povestea a două fete, Alina şi Voichiţa, care au crescut împreună la orfelinat şi s-au regăsit apoi într-o mănăstire izolată din România. Alina vrea să plece de acolo pentru a se stabili în Germania şi îşi doreşte ca Voichiţa să vină cu ea. Însă Voichiţa este ataşată profund de viaţa de la mănăstire. Atunci când Alina îl înfruntă pe preot, tânăra este dusă la spital, iar persoanele care o îngrijesc încep să creadă că este posedată de diavol.

Printre ceilalţi favoriţi pentru competiţia de la Cannes se numără: cineastul argentinian Pablo Trapero, cu „White Elephant”, mexicanul Carlos Reygadas, cu „Post tenebras lux”, britanicul Ken Loach, cu „The Angel\'s Share”, ucraineanul Sergei Loznitsa, cu „In the Fog” şi sud-coreeanul Hong Sang-soo, cu „In Another Country”.