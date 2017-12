Cristian Pletea, campion la ITTF World Cadet Challenge

Aflat pe primul loc în clasamentul mondial al cadeților și campion european la aceeași categorie de vârstă la tenis de masă, Cristian Pletea și-a mai trecut în cont o performanță de senzație. Sportivul constănțean, legitimat la LPS „Nicolae Rotaru”, a devenit campion cu echipa Europei la ITTF World Cadet Challenge, competiție care adună la start cei mai buni cadeți din lume, desfășurată în stațiunea egipteană Sharm El-Sheikh. Pregătit de Stelian Hașoti, Pletea a contribuit din plin la câștigarea trofeului, alături de un alt român, Cristian Chiriță, de suedezul Truls Moregard și de lituanianul Medardas Stankevicius. În faza grupelor, Europa a obținut trei victorii clare, scor 3-0, cu America Latină, Africa și Oceania, constănțeanul aducând de fiecare dată câte un punct, după ce i-a învins pe Martin Bentancor (Argentina), cu 3-1, Nathael Hamdoun (Tunisia), cu 3-0, și Kevin Lin (Noua Zeelandă), cu 3-0. În semifinale, europenii au trecut de America de Nord, cu 3-2, Pletea obținând două succese, 3-2 cu Victor Liu (SUA) și 3-1 cu Jack Wang (SUA), iar în ultimul act au surclasat Asia, cu 3-0, constănțeanul impunându-se în duelul cu Koyo Kanamitsu (Japonia), cu 3-1.

„Suntem cu toții foarte fericiți. Am jucat bine atât meciurile din semifinală, cât și pe cel din finală, chiar dacă s-au desfășurat în aceeași zi. În ultimul act, întâlnirea cu japonezul Kanamitsu a fost dificilă, pentru că nu a cedat nicio clipă, dar am rămas concentrat până la final. Acum îmi voi îndrepta atenția către probele de dublu și de simplu”, a spus Pletea. În urmă cu un an, în Barbados, constănțeanul a câștigat proba de dublu, alături de moldoveanul Andrei Putinică, și a ajuns până în semifinale la simplu, cedând la mare luptă în duelul cu japonezul Yuto Kizukuri.

În întrecerea feminină, echipa Europei, din care a făcut parte și Andreea Dragoman, s-a impus în finală în fața Americii Latine, cu 3-1.

