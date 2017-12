Cristian Pomohaci, dat în judecată

Interpretul de muzică populară Cristian Pomohaci a fost dat în judecată, ieri, pentru încălcarea Legii drepturilor de autor, de către fiul regretatei cântăreţe Valeria Peter Predescu (1947-2009), care susţine că acesta a preluat linia melodică a unei piese a mamei sale. Fiul îndrăgitei interprete, Nicolae Predescu, spune că solistul a preluat linia melodică a piesei „Cânt la lumea că mi-e dragă” şi a folosit-o, fără acordul familiei Predescu, în cântecul „De la Rebrişoara în jos”.

„Ne-am dat seama că e melodia mamei în urmă cu puţin timp. Am ascultat cântecul lui Cristian Pomohaci la televiziune, la radio şi pe internet şi l-am contactat să stăm de vorbă. Nu am ajuns la nicio înţelegere, nici măcar nu şi-a cerut scuze pentru că a luat o creaţie a mamei mele fără acordul nostru, al moştenitorilor şi a folosit-o cu scop comercial. Ca urmare, am decis să îl acţionez în judecată. Îi cer să ne dea 20.000 de lei daune materiale, 10.000 de lei daune morale, să nu mai folosească linia melodică şi să-şi ceară scuze public. Am angajat un avocat şi am depus o plângere prealabilă la Tribunalul Bistriţa-Năsăud. Ne vom judeca şi voi demonstra că e melodia mamei mele”, a declarat Nicu Predescu.

Avocatul Alin Moruţan, care îl reprezintă pe Nicu Predescu în instanţă, a spus că linia melodică a cântecului „Cânt la lume că mi-e dragă” a fost înregistrată de Valeria Peter Predescu la Organizaţia Română pentru Drepturile de Autor (ORDA).