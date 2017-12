Cristian Popescu Piedone: Aici se încheie cariera mea politică. Mă retrag!

"Aici se încheie cariera mea politică. Mă retrag! Dar mă rog, însă, să vină în fotoliul de primar cineva care să continue ce nu am apucat eu să termin. Am să fiu deschis să dau un sfat oricui mi-l va cere. Pentru că am totuși 23 de ani în spate în administrația publică și cred că pot să ajut, punând la dispoziție ce am învățat în acești ani. Orice sfat va fi dat de pe o bancă din Parcul Lumea Copiilor, unde am să îl plimb pe David, nepotul meu drag. El e cel care îmi amintește, chiar și în momentele astea cumplite pentru mine, că există minuni pe pământ.

Eu nu am să mai fiu nici primarul Piedone, nici politicianul Piedone. Am să fiu omul Cristian Popescu. Și sper să mă ajute Dumnezeu să fiu cea mai bună versiune a acelui om. Le mulțumesc din suflet celor care m-au votat la alegeri, celor care au avut încredere în mine, colegilor care au muncit alături de mine și tuturor celor care, într-un fel sau altul, m-au ajutat să îmi pun în aplicare proiectele". Acest fragment este o parte din mesajul postat pe contul său de facebook de Cristian Popescu Piedone, fostul primar al Sectorului 4 din Capitală.