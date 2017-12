Cristiana Anghel nu se înscrie în PP-DD

Senatorul PC Cristiana Anghel a infirmat, ieri, zvonurile legate de faptul că s-ar înscrie în grupul parlamentar al PP-DD, transfer anunţat recent de senatorul PP-DD Haralambie Vochiţoiu. „Nu am avut niciun fel de negociere legată de o posibilă plecare din PC, nici măcar nu am discutat cu Haralambie Vochiţoiu un astfel de subiect. Am promis ceva electoratului PC, care m-a susţinut în campania electorală şi care m-a ales. Eu nu trădez. Am fost, sunt şi voi rămâne vocea străzii în USL“, a spus Cristiana Anghel, potrivit unui comunicat de presă al PC. Haralambie Vochiţoiu a susţinut, într-o emisiune televizată, că senatorul PC se va înscrie în grupul PP-DD.