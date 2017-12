Cristiano Ronaldo - primul fotbalist cu peste 100 de goluri marcate în Liga Campionilor

Portughezul Cristiano Ronaldo, atacantul echipei Real Madrid, a reușit o „triplă” în meciul cu Bayern Munchen disputat marți seară și încheiat cu scorul de 4-2, după prelungiri, devenind primul jucător care a depășit bariera de 100 de goluri marcate în Liga Campionilor la fotbal. Starul lusitan, autor al unei „duble” și în meciul tur de la Munchen, a înscris golurile sale cu nr. 99, 100 și 101 în cea mai importantă competiție intercluburi, în partida retur de pe Santiago Bernabeu, ajutând-o pe Real Madrid, deținătoarea trofeului, să se califice în semifinalele Champions League. În total, Ronaldo a înscris 103 goluri în cupele europene, pe lângă cele 101 goluri din Liga Campionilor având și două goluri marcate în Supercupa Europei, ediția 2014.

„Aşa cum am spus după meciul precedent cu Bayern, am muncit enorm pentru a fi în cea mai bună formă la finalul sezonului, adică un lucru care mi-a pus mari probleme în ultimii trei sau patru ani, pentru că jucam fiecare minut. Dar cel mai important acum e că mă simt bine, iar echipa a jucat foarte bine. Suntem pe drumul cel bun pentru a ne îndeplini obiectivele: am ajuns în semifinalele Champions League şi suntem primii în campionat, deci suntem foarte fericiţi. Cât despre limitele mele, încerc mereu să joc cât mai bine. Am avut şansa să înscriu trei goluri extrem de importante astăzi şi sunt extrem de fericit. Să marchezi șase goluri lui Bayern nu este ușor și am meritat. Eu dau totul la maximum la fiecare meci și chiar dacă nu înscriu, eu încerc să muncesc pentru Real Madrid. Vreau să rețin aspectele pozitive”, a declarat Cristiano Ronaldo după Real Madrid - Bayern Munchen 4-2.

După cele trei goluri de marți, internaționalul portughez a ajuns la șapte reușite în actuala ediție a Ligii Campionilor, apropiindu-se la patru goluri de marele său rival de la FC Barcelona, Lionel Messi, lider în clasamentul golgheterilor. Argentinianul însă își poate mări avansul miercuri seară, când catalanii vor întâlni campioana Italiei, Juventus Torino, pe Camp Nou.

Clasamentul golgheterilor Ligii Campionilor 2016-2017:

11 goluri - Messi (FC Barcelona)

8 goluri - Cavani (Paris Saint-Germain), Lewandowski (Bayern Munchen)

7 goluri - Aubameyang (Borussia Dortmund), Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

5 goluri - Aguero (Manchester City), Benzema (Real Madrid), Griezmann (Atletico Madrid), Mertens (Napoli)

4 goluri - Andre Silva (FC Porto), Di Maria (Paris Saint-Germain), Dybala (Juventus), Falcao (AS Monaco), Mahrez (Leicester City), Mbappe (AS Monaco), Neymar (FC Barcelona), Ozil (Arsenal), Arda Turan (FC Barcelona), Walcott (Arsenal)

Clasamentul all-time al marcatorilor din Liga Campionilor (începând din sezonul 1992-1993):

1. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 101 goluri (dintre care unul înscris în tur preliminar)

2. Lionel Messi (FC Barcelona) 94

3. Raul 71

4. Ruud van Nistelrooy 60 (4 în tururi preliminare)

5. Andrei Șevcenko 59

6. Thierry Henry 51 (1 în tur preliminar)

7. Karim Benzema (Real Madrid) 51

8. Filippo Inzaghi 50 (4 în tururi preliminare)

9. Zlatan Ibrahimovic (Manchester United) 49 (1 în tur preliminar)

10. Didier Drogba 44

Dintre jucătorii aflați în Top Ten, doar Ronaldo, Messi, Benzema și Ibrahimovic mai sunt în activitate într-o competiție UEFA.