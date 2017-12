Cristiano Ronaldo a participat la dezvelirea propriei statui

Atacantul portughez echipei Real Madrid, Cristiano Ronaldo a participat, astăzi, la dezvelirea propriei statui la Funchal, oraşul său natal din Insula Madeira, informează AFP. Statuia de bronz, care a fost sculptată de Ricardo Velosa şi care are o înălţime de 3,40 metri şi 800 de kilograme, a fost amplasată în Praca do Mar, pe malul mării, locul pe unde trec cei mai mulţi turişti. "Este un moment special pentru mine. Sunt foarte mândru să am o astfel de statuie. Este o motivaţie în plus pentru a continua să câştig trofee şi titluri", a declarat Ronaldo, care a fost înconjurat de familie la acest eveniment.