Cristiano Ronaldo, cel mai bun jucător al Europei în sezonul trecut

Internaţionalul portughez Cristiano Ronaldo a fost desemnat de UEFA, joi seară, în cadrul galei de la Monte Carlo, desfăşurată cu ocazia tragerii la sorţi a grupelor din Liga Campionilor, cel mai bun jucător al Europei în sezonul trecut. Fotbalistul în vârstă de 31 de ani de la Real Madrid i-a devansat pe francezul Antoine Griezmann şi pe galezul Gareth Bale. Cristiano Ronaldo primise ultima dată acest premiu în 2014.

„A fost, probabil, cel mai bun sezon din cariera mea. Nu ştiu dacă pot afirma acest lucru cu certitudine, dar am avut un an extraordinar. Am fost felicitaţi de toată lumea. Le mulţumesc tuturor jucătorilor care au fost alături mine pe acest drum. Sunt foarte fericit”, a declarat Cristiano Ronaldo înainte de anunţul oficial.

„Evident că sunt foarte mulţumit. A fost un sezon incredibil. Sigur că nu ar fi corect să nu-i felicit şi pe aceşti doi formidabili jucători (n.r. - Griezmann şi Bale)”, a adăugat fotbalistul portughez după ce i-a fost înmânat premiul.

Cea mai bună jucătoare din fotbalul european a fost desemnată norvegianca Ada Hegerberg, legitimată în Franţa, la Olympique Lyon. Jucătoarea în vârstă 21 de ani care joacă pe postul de atacant a câştigat duelul cu franţuzoaica Amandine Henry şi germanca Dzesenifer Marozsan. Hegerberg a marcat 54 de goluri în 34 meciuri pentru Lyon în sezonul trecut.