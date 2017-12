Cristiano Ronaldo este încrezător

Internaţionalul portughez Cristiano Ronaldo a declarat, joi seară, după victoria din meciul cu Cehia, scor 1-0, în urma căreia lusitanii s-au calificat în semifinalele EURO 2012 prin golul marcat chiar de el, că va fi greu mai departe în competiţie, dar el şi colegii săi sunt încrezători şi gata de luptă. „Consider că am jucat foarte bine. Ne-am creat multe ocazii. Prioritatea era calificarea şi suntem bucuroşi că am reuşit acest lucru. Ştim că va fi foarte greu, dar suntem încrezători şi suntem gata de luptă. Am nimerit bara mult, dar am profitat de oportunitate. Îmi amintesc că şi în ultimul meci am lovit bara de două ori, dar cel mai important este că de această dată am înscris, am câştigat şi suntem în semifinale. Acum, zâmbete largi şi muzică bună”, a spus Cristiano Ronaldo, jucătorul meciului Cehia - Portugalia. Portugalia va întâlni în semifinalele EURO 2012 câştigătoarea sfertului de finală de sâmbătă, Spania - Franţa.

Chipul triumfător al lui Cristiano Ronaldo, autorul golului care a dus Portugalia în semifinalele EURO 2012, se află pe prima pagină în întreaga presă portugheză de vineri, la câteva ore după succesul lusitanilor în faţa Cehiei, scor 1-0, în sferturile de finală ale turneului final.

“Cel mai bun din lume a fost decisiv încă o dată”, a notat cotidianul A Bola, subliniind că prestaţiile portughezului vor conta în cursa pentru Balonul de Aur FIFA, în care portughezul de la Real Madrid este rivalul argentinianului Lionel Messi, de la FC Barcelona. “Imparabil”, “magic” - astfel descrie A Bola reuşita de joi a vedetei Portugaliei. “Este cel mai bun din lume”, a scris şi Record, în timp ce Correio da Manha a menţionat: “CR7 de aur: un gol şi o prestaţie de lux aduc calificarea în semifinale”. “Super-Ronaldo duce Portugalia la un meci de finală”, a notat Diario de Noticias (DN), iar Publico a precizat că jucătorul “a ratat câteva ocazii clare, dar a demonstrat că are un repertoriu nelimitat”. Elogiile din presă nu se limitează la Cristiano Ronaldo, vizând întreaga naţională a Portugaliei. “Echipa lui Paulo Bento şi-a arătat încă o dată cele mai bune arme: un Cristiano Ronaldo fantastic, o răbdare fără limite şi o organizare ireproşabilă”, scrie DN. “Un monolog al fotbalului deschide porţile semifinalelor”, a subliniat Publico, adăugând că “Paulo Bento este responsabilul unei selecţionate care evoluează ca un tot unitar, cu inteligenţă şi curaj”. “Seleccao a făcut un meci perfect”, consideră jurnaliştii de la Correio da Manha.

În ceea ce priveşte continuarea la EURO 2012 pentru Portugalia, A Bola are ezitări: “Spania sau Franţa, două uriaşe... Vor mai fi 90 de minute de suferinţă”, iar jurnalul “i” pune altfel problema: “Cine va îndrăzni să ne înfrunte: Spania sau Franţa?”.