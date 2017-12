Cristiano Ronaldo vrea să plece la Chelsea, încă de anul viitor

Cristiano Ronaldo vrea să părăsească Real Madrid la finalul acestui sezon, iar conducerea clubului ştie deja de intenţia fotbalistului, scrie presa din Spania. Starul portughez ar vrea să se despartă de formaţia de pe Bernabeu pe 30 iunie 2018 şi i-a transmis asta preşedintelui Florentino Perez, pe care l-a rugat să-i faciliteze plecarea. Răspunsul şefului Realului a fost unul negativ. Acesta i-a transmis jucătorului să-şi respecte contractul, care este valabil până în 2021 şi are o clauză de reziliere de un miliard de euro.

Există mai multe motive care au dus la ruptura dintre Cristiano şi club, mai scrie presa spaniolă, care notează că portughezul îşi doreşte să revină în Premier League. Primul dintre acestea ar fi fost încercarea de a-l transfera pe Mbappe. Ronaldo a considerat că este o „lipsă de respect” faţă de el faptul că şefii au încercat să mai aducă o vedetă la Real, pentru care au şi oferit 140 de milioane de euro. Mai exact, imediat după ce a aflat de interesul madrilenilor pentru Mbappe, CR7 ar fi cerut să plece. Realul a fost de acord să-i dea „dezlegarea” lui Ronaldo, însă doar în cazul în care francezul ar fi semnat. Ceea ce nu s-a întâmplat! Tânărul star al lui Monaco a ajuns în cele din urmă la PSG, astfel că Ronaldo a rămas la Real.

Zvonurile care îl dau pe Neymar la Real Madrid din vara viitoare au alimentat frustrările lui Cristiano, care crede că gruparea de pe Bernabeu îi caută deja înlocuitor. Salariul comparativ cu cele ale lui Neymar sau Messi este un alt motiv de nemulţumire pentru lusitan. Cristiano câştigă 21 de milioane de euro net pe an la Real Madrid, în timp ce Neymar este remunerat cu 35 de milioane pe an la PSG, iar Messi cu 40 de milioane de euro pe an la Barcelona, după ultima reînnoire de contract.

Problemele cu Fiscul sunt deja de notorietate, iar acestea au contribuit din plin la decizia lui Ronaldo de a se despărţi de Real Madrid, mai scriu spaniolii, care subliniază că despărţirea nu a fost niciodată atât de aproape.

În plus, Ronaldo i-a transmis agentului său Jorge Mendes care este clubul pentru care vrea să evolueze după ce va părăsi „Santiago Bernabeu”. Destinația internaționalului portughez este Premier League, dar nu și Manchester United, clubul pentru care a evoluat între 2003 și 2009. Conștient că United nu-și permite să-l aducă înapoi, el i-a cerut lui Mendes să demareze negocierile cu Chelsea Londra.

În ciuda susținerii miliardarului rus Roman Abramovici, Chelsea nu este la fel de puternică financiar precum Manchester City sau Paris Saint-Germain, cluburi care ar putea plăti fără mari dificultăți atât prețul transferului, cât și contractul fotbalistului. Totuși, Cristiano Ronaldo speră să se întoarcă în Premier League, deoarece nu are intenția de a se transfera în MLS.