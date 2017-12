Cristina Bujin se va antrena alături de Marian Oprea

După ce în acest an a făcut cunoştinţă cu cele mai importante rezultate din cariera sa, atleta constănţeană Cristina Bujin (CS Farul - Dinamo Bucureşti) se pregăteşte să atace anul competiţional 2010 în forţă. Aproape de finalizarea lucrărilor, noua pistă de atletism de la Stadionul “Farul” nu poate fi încă folosită, iar sportiva antrenată de Lenuţa Dragomir va pleca luni în Portugalia, la Monte Gordo, pentru un cantonament de trei săptămâni, alături de medaliatul olimpic de la Atena la triplusalt, Marian Oprea. „Va fi un cantonament foarte dur. Trebuie să mergem acolo pentru că aici este destul de rece şi nu ne putem antrena foarte bine. Am înţeles că acolo este mai cald, iar condiţiile sunt foarte bune. Am stabilit această deplasare alături de doamna Doina Anton, antrenoarea lui Marian Oprea. Este pentru prima oară când mergem să ne antrenăm acolo. M-am mai pregătit alături de Marian Oprea la Bucureşti. Sper să reuşesc să ating o formă foarte bună pentru că am planuri mari pentru anul ce vine”, a declarat Cristina Bujin, care va fi însoţită şi de alţi doi triplusaltişti constănţeni, Cristina Toma şi Adrian Dăianu. „Vor merge toţi trei sportivi pentru că suntem în plină pregătire. Este perioada în care punem la punct pregătirea tehnică, dar şi cea fizică”, a explicat antrenoarea Lenuţa Dragomir. La cei 21 de ani, Cristina Bujin a reuşit în acest an să cucerească medalia de argint la CE de tineret de la Kaunas (Lituania) şi a intrat în elita mondială prin clasarea pe locul 7 în finala de la triplusalt din cadrul CM de atletism de la Berlin.