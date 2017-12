Cristina Duican şi-a luat rămas bun de la cariera de handbalistă

Una dintre jucătoarele de bază din ultimele sezoane pentru CS Tomis Constanţa, Cristina Georgescu-Duican, s-a retras oficial din activitatea profesională, sîmbătă, înainte ca formaţia constănţeană să dispute cel mai important meci din acest început de campionat. După 10 ani petrecuţi în cadrul echipei, oficialii clubului constănţean au ţinut să-i mulţumescă şi să-i aducă un omagiu pentru dăruirea şi ambiţia cu care a luptat pentru culorile clubului. Retragerea oficială din activitatea competiţională a avut loc înainte de fluierul de început al partidei dintre CS Tomis şi Oltchim Rm Vâlcea, iar emoţiile revenirii în teren au fost evidente pentru Cristina. „A fost un gest foarte frumos din partea Tomisului. Nu mă aşteptam la aşa ceva. Am avut mari emoţii. Din tribună totul pare diferit. Am crezut că am trecut peste momentul despărţirii, însă cînd am ajuns din nou pe teren am vrut să întreb unde este echipamentul meu”, a spus fosta extremă constănţeană. A început handbalul la CSS Rm. Vâlcea şi s-a transferat apoi la echipa de junioare a clubului Oltchim Rm. Vâlcea. La terminarea junioratului, în 1999, s-a transferat la Hidrotehnica – Tomis Constanţa, unde a jucat în Liga Naţională pînă la finalul sezonului trecut. În cei zece ani de carieră la Constanţa, Cristina Georgescu-Duican a participat la peste 200 de jocuri oficiale pentru CS Tomis Constanţa, în competiţii interne şi internaţionale. A fost apreciată de toţi antrenorii cu care s-a pregătit pentru dăruirea şi ambiţia cu care a luptat în teren. „Au fost multe momente frumoase pe care le-am trăit aici. Cred că cel mai frumos a fost atunci cînd am participat în cupele europene şi ne-am calificat în finală”, îşi aminteşte Cristina, care şi-ar fi dorit să fie prezentă în teren şi la meciul cu Oltchim Rm. Vâlcea. „Mi-a părut rău că nu am putut juca şi eu într-un meci ca acesta. Cred că Tomisul are echipă pentru podium în acest sezon. Fetele s-au completat foarte bine în teren dacă ţinem cont că este o echipă care s-a format acum două luni de zile. Se vede că acum este concurenţă pe posturi. Anul trecut eram nouă fete de bază, iar acum sînt mai bine de 20 de jucătoare”, a explicat Cristina. Absolventă a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport Constanţa, fosta handbalistă predă la Şcoala Nr. 17 „Ion Minulescu” din Constanţa.