Cristina Neagu, desemnată cea mai bună jucătoare a anului 2018 în Europa

Peste 10.000 de fani au ales-o pe Cristina Neagu drept "Cea Mai Bună Jucătoare" a anului 2018 în Liga Campionilor, pentru al doilea an la rând.

„O singură jucătoare putea obţine această distincţie. Felicitări Reginei Cristina Neagu!”, a anunţat Federaţia Europeană de Handbal. Votul a fost organizat de către Federaţia Europeană de Handbal.

„Mulţumesc tuturor pentru voturi! E un sentiment minunat să văd că sunteţi atât de mulţi care mă susţineţi de fiecare dată! You rock!”, a fost prima reacţie a Cristinei Neagu.

Cristina Neagu a terminat pe locul 1 în clasamentul golgheterilor în sezonul 2017-2018, dar şi la jumătatea acestui sezon. Asta după ce, la Campionatul European, românca nu a fost nici măcar nominalizată între cei mai buni cinci interi stânga. „Am fost, să spunem, dezamăgită de faptul că nu am fost în echipa turneului, pentru că, din punctul meu de vedere, sigur - nu asta este cel mai important pentru mine, dar voi aţi făcut statisticile, cred că numerele spun tot. Nu există niciun dubiu la faptul că aveam statistici mai bune decât toate jucătoarele care au fost nominalizate. Să nu fiu nici măcar nominalizată - lucrul ăsta chiar m-a surprins. Ok, nu eram aleasă - nu eram aleasă. Dar să nu fiu nici măcar nominalizată, am fost surprinsă extrem de neplăcut, pentru că cred că, fără lipsă de modestie, am o altă viziune asupra handbalului şi joc de câţiva ani la un alt nivel. Cred că meritam să fiu acolo. Dacă cei de la EHF au decis să nu fie aşa, nu am să le cer vreo explicaţie, pentru că cred că sunt puţin mai mult decât atâta şi o să rămân în banca mea, îmi văd de ceea ce urmează pentru mine, pentru că urmează foarte multe lucruri”, a declarat Cristina la vremea respectivă.

Căpitanul echipei naţionale s-a accidentat grav la Campionatul European şi nu va mai evolua în acest sezon.