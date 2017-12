Cristina Roşu, elevă a Liceului Internaţional de Informatică, vrea să reprezinte România în UE

Are doar 18 ani, dar vorbeşte cu atîta dezinvoltură despre viaţă încît rămîi uimit. În spatele zîmbetului cald de adolescentă se ascund mulţi ani de muncă şi sacrificii. Are o viaţă ordonată după meditaţii şi olimpiade, care ascunde însă împliniri şi multe dezamăgiri. Modestă, optimistă şi gata să-i ajute mereu pe ceilalţi, Cristina Denisa Roşu şi-a dedicat adolescenţa studiului. Şi nu a fost deloc dezamăgită. După mulţi ani în care a fost nelipsită din rîndurile olimpicilor constănţeni, eleva Liceului Internaţional de Informatică a reuşit să primească titlul pentru cel mai bun vorbitor al limbii engleze de afaceri, din întreaga lume. Povestea medaliei \"WORLD GOLD\", cea care recompensează talentul lingvistic al Cristinei, nu a început în luna mai, cînd a avut loc concursul organizat de Camera de Industrie şi Navigaţie din Londra, ci acum patru ani. Imediat după ce a fost admisă la liceu, Cristina şi-a impresionat profesorii şi colegii cu rezultatele excepţionale în studierea limbii spaniole. Nu s-a mulţumit doar cu atît, iar în clasa a X-a a reuşit să se întoarcă cu o menţiune de la Olimpiada Naţională de Limba Română. În această primăvară, a profitat de o şansă, în timp ce se pregătea cu profesoara Florina Niculescu, în cadrul \"Clubului Britteen\" de la Colegiul Naţional \"Mircea cel Bătrîn\", participînd la concursul organizat de prestigioasa instituţie din Anglia. ”La acest concurs s-au înscris peste 100 de elevi care participau la club, însă fiind un examen de tip Cambridge, lucrările noastre au fost trimise la Londra. După mai bine de trei luni de la examen, în timp ce mă aflam în vacanţă de vară, am primit vestea că am cîştigat medalia de aur. Am fost foarte fericită, deşi mai apoi am înţeles ce înseamnă asta. Cea mai bună din lume la engleza de afaceri pe anul 2007\", a povestit Cristina Roşu.

Cele mai prestigioase accesorii la modă ale Cristinei sînt diplomele şi titlurile de la olimpiade şi concursuri. Părinţii au susţinut-o mereu şi si-au dorit ca atît Cristina, cît şi sora ei Nicoleta, tot elevă la Internaţional, să aibă performanţe la învăţătură. \"Dacă nu aş fi avut lîngă mine o familie unită, dar şi prieteni de încredere, nu cred că aş fi reuşit să ajung aici\", povesteşte Cristina. Şi cum familia ocupă primul loc în viaţa Cristinei, mama, tatăl şi sora ei au participat ieri la conferinţa de presă, făcută cadou de conducerea liceului pentru performanţa obţinută, dar şi pentru a sărbători împlinirea celor 18 ani pe care Cristina şi-a dorit din tot sufletul să-i petreacă alături de cei dragi. \"Dacă succesul la concurs a fost sărbătorit cu fast la momentul potrivit, ne bucurăm cu toţii pentru această zi onomastică. Cadoul nostru este reprezentat de un tort, dar ne dorim ca performanţele ei să fie un imbold şi pentru alţi elevi\", a declarat directorul Liceului Internaţional de Informatică Constanţa, Salih Katirci. Vizibil emoţionată de momentul festiv, Cristina nu a uitat de planurile pentru perioada următoare. Este în an terminal şi după primirea medaliei de aur a fost asigurată de instituţia londoneză că beneficiază şi de o bursă de studiu. \"Asta înseamnă că îmi vor plăti studiile la orice facultate din România. Dacă eram rezident, puteam învăţa în Anglia, dar eu vreau să studiez tot aici. Am mai multe variante la dispoziţie, dar mă interesează o carieră în diplomaţie. Vreau să pot reprezenta România în instituţiile Uniunii Europene\", a spus Cristina Roşu.