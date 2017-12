Cristina Spătar revine în forţă în muzica românească

După aproape doi ani de pauză în cariera muzicală, timp în care a apărut pe prima pagină a tabloidelor ca protagonistă a unor scandaluri… sentimentale, Cristina Spătar revine în atenţie cu un nou single. Piesa, care a intrat, deja, în majoritatea topurilor de specialitate, se intitulează „Go High”, este compusă de Ionuţ Radu şi marchează un moment de cotitură în cariera artistei. Odată cu lansarea noului single, Cristina abordează un nou stil muzical, aceasta semnînd un contract şi cu o altă casă de producţie. „Sînt extrem de încîntată că am intrat în familia MediaPro Music, pentru că sînt o echipă de oameni deschişi, profesionişti şi serioşi. Mi-am dorit această colaborare de foarte mult timp şi am încredere că totul va ieşi aşa cum trebuie. Am mare încredere în acest single şi în ceea ce compune Ionuţ Radu. Colaborarea cu el a adus evoluţia şi schimbarea în cariera mea muzicală, piesa este plăcută de public şi acesta lucru este cel mai important pentru un artist”, a declarat artista.

Planurile interpretei nu se opresc, însă, aici, Cristina fiind în discuţii cu mai mulţi regizori, pentru a filma clipul piesei „Go High” chiar înainte de sărbători.