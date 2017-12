Cristina Spătar, stresată de cuvântul „câine”

Cristina Spătar face alergie numai când aude cuvântul „câine”, asta după ce, de aproape patru luni, primeşte telefoane insistente la orice oră din zi şi din noapte pentru a fi întrebată dacă are căţei de vânzare. „Din noiembrie am început să primesc aceste telefoane. Este îngrozitor de neplăcut pentru că oamenii sună inclusiv în weekend, la şapte dimineaţa sau noaptea târziu. Mă întreabă dacă am de vânzare diferite rase de câini şi aproape că nu le vine să creadă când le spun că nu am nicio legătură cu acel anunţ. Problema e că anunţul apare pe mai multe site-uri”, a spus Cristina.

Se pare că frumoasa cântăreaţă este victima unei glume proaste. Interesant e că numărul de telefon pe care Cristina Spătar e sunată era cunoscut, până în noiembrie, când a fost postat anunţul pe internet, doar de către apropiaţi.